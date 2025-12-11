Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Unfälle, Betrunkener Pkw-Lenker, Automat aufgebrochen, Diebe auf Baustellengelände unterwegs

Betrunkener Pkw-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte die Reutlinger Polizei einen stark betrunkenen Pkw-Lenker am Mittwochnachmittag aus dem Verkehr ziehen. Dem Zeugen fiel gegen 17.15 Uhr ein 3er BMW in der Konrad-Adenauer-Straße auf, der in sehr unsicherer Weise unterwegs war. Der sofort verständigten Polizei gelang es, das Fahrzeug kurze Zeit später anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36 Jahre alte Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von rund drei Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein aushändigen. (ms)

Metzingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit schweren Verletzungen musste eine verunglückte Pkw-Lenkerin am Mittwochabend in eine Klinik eingeliefert werden. Die 19-Jährige war kurz vor 20 Uhr mit einem Ford Fiesta auf der B 312 von Reutlingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Kurz nach Sondelfingen kam die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fiesta befuhr zunächst die angrenzende Böschung und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend schleuderte der Wagen durch einen Zaun und kam auf einem Feldweg zum Stehen. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Ford wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in Richtung Metzingen kurzzeitig voll gesperrt werden. (ms)

Kirchheim (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Straße Badwiesen ist am Mittwoch eingebrochen worden. Ersten Ermittlungen nach gelangte ein bislang unbekannter Täter vermutlich über ein Küchenfenster ins Innere. In der Wohnung wurden die Möbel nach Wertsachen durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Tatzeit war zwischen 15.30 Uhr und 21.15 Uhr. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Köngen (ES): Einbrecher unterwegs

In Köngen hat am Mittwoch ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr drang der Unbekannte in ein Wohnhaus im Hermann-Hesse-Weg ein und suchte in mehreren Räumen nach Wertgegenständen. Dabei stieß er nach derzeitigem Kenntnisstand auf Schmuck, den er entwendete. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reichenbach (ES): Radfahrer von Auto erfasst

Zur Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Kurz nach 17 Uhr war ein Mercedes-Lenker auf der Stuttgarter Straße in Richtung Plochingen unterwegs und wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen auf dem Geh- und Radweg entgegenkommenden, 43-jährigen Radler. Infolge der Kollision stürzte dieser zu Boden und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 2.500 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Zigarettenautomat aufgehebelt

Ein Zigarettenautomat in der Straße Beim Südbahnhof ist in den vergangenen Tagen ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwochnachmittag hebelte der Unbekannte das Gerät auf und plünderte es komplett aus. Die Höhe des entwendeten Bargelds sowie der Wert der gestohlenen Zigaretten können abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Hechingen (ZAK): Diebe unterwegs

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag ihr Unwesen auf einem Neubaugelände im Hechinger Walnussweg getrieben. In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, drangen die Unbekannten in drei neue Wohnblöcke ein und brachen dort insgesamt neun Container verschiedener Baufirmen auf. Aus diesen ließen die Täter mehrere Baumaschinen, wie Lasergeräte, Flex, Bohrhammer sowei Akkuschrauber und die dazugehörigen Ladegeräte mitgehen. Über den Wert des Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

