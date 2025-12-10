Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Leitpfosten gestohlen; Auseinandersetzungen; Verpuffung; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Straßenleitpfosten an Kreisstraße in großer Zahl gestohlen und beschädigt (Zeugenaufruf)

Bislang Unbekannte haben im Bereich der K 6705, zwischen Böhringen und Strohweiler, Straßenleitpfosten entwendet und andere beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren bereits in der Zeit vom 28.11.2025 bis 01.12.2025 insgesamt 20 Pfosten entfernt und mitgenommen worden. Nun schlugen die Täter über das vergangene Wochenende, zwischen Samstag und Montag, erneut zu. Dabei rissen sie 40 Leitpfosten aus der Befestigung und warfen diese anschließend in die angrenzenden Flurstücke. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (gj)

Esslingen (ES): Mit Stock ins Gesicht geschlagen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit dem späten Dienstagabend gegen mehrere, noch unbekannte Personen. Wie bisher bekannt ist, hielten sich ein 38-Jähriger und ein 53 Jahre alter Mann kurz vor 22.30 Uhr in der Weilstraße im Bereich eines Einkaufscenters auf. Nachdem ein Pkw herangefahren war und aus diesem drei noch Unbekannte ausstiegen, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge schlug einer der männlichen Täter dem 53-Jährigen mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand ins Gesicht. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die drei im Anschluss geflüchteten Täter konnten trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auseinandersetzung mit Pfefferspray und Tritten

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am späten Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr, in der Hauptstraße in Echterdingen. Dort soll nach bisherigen Erkenntnissen ein 25-Jähriger durch mehrere Unbekannte mit einem Pfefferspray besprüht und mit Tritten traktiert worden sein. Der deutlich unter Alkoholbeeinflussung stehende 25-Jährige musste mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht werden. Ein Vortest hatte bei ihm einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben. Zudem fanden die Polizeibeamten bei ihm betäubungsmittelverdächtige Substanzen. Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verliefen bislang ohne Erfolg. (gj)

Baltmannsweiler (ES): Verpuffung an Heizung

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochmittag, gegen 13.10 Uhr, zu einem gemeldeten Brand in die Pfarrstraße nach Hohengehren ausgerückt. Dort teilten Anwohner aus dem Keller eines Wohnhauses aufsteigenden Rauch mit. Beim Eintreffen der 15 Feuerwehrkräfte hatten die Bewohner das Gebäude sicherheitshalber bereits verlassen. Durch die Feuerwehr konnte ein technischer Defekt an der Heizungsanlage festgestellt werden, der zu einer Verpuffung geführt hatte. Ein Brand entstand nicht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. (gj)

Filderstadt (ES): Beim Abbiegen gestürzt

Ein 23-Jähriger ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Bernhausen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann stürzte mit seinem Motorrad gegen 14.30 Uhr beim Abbiegen im Kreuzungsbereich Echterdinger Straße / Weidacher Straße zu Boden. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Schaden an der Honda beträgt schätzungsweise 3.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell