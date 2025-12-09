Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Automaten-Aufbrüche, Unfall, Arbeitsunfall

Arbeitsunfall in Oferdingen

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmittag in der Oferdinger Hermann-Köhl-Straße erlitten. Der 63-Jährige war gegen zwölf Uhr zusammen mit Kollegen mit Dacharbeiten beschäftigt. Als der Mann auf ein älteres Holzteil am Rande des Daches trat, gab dieses nach und der 63-Jährige stürzte etwa zwei Meter tief in das oberste Stockwerk. Der Verunglückte musste mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet und im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls übernommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Lebensmittelautomaten aufgebrochen

Der Eierautomat eines landwirtschaftlichen Betriebs ist in der Nacht zum Dienstag in Echterdingen aufgebrochen worden. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand schlug der Täter die Scheibe des Automaten in der Martin-Luther-Straße ein und entwendete Eier im Wert von etwa 100 Euro. Der Schaden an dem Automaten wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Zigarettenautomaten leergeräumt

Ein Zigarettenautomat ist am frühen Montagmorgen aufgebrochen und leergeräumt worden. Ein bislang unbekannter Täter öffnete den Automaten in der Kirchheimer Tannenbergstraße kurz vor 2.30 Uhr gewaltsam und nahm die komplette Ware im Wert von fast 2.000 Euro mit. Der Schaden an dem Zigarettenautomaten beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Es wurde nachträglich vom Betreiber Anzeige beim Polizeirevier Kirchheim erstattet. (ms)

Winterlingen (ZAK): Kollision mit Personenschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, gerufen worden. Eine 22 Jahre alte Frau war kurz zuvor mit einem Opel auf der K 7174 von Benzingen herkommend in Richtung Winterlingen unterwegs und wollte an der Einmündung zur L 449 nach links abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den von dort kommenden Peugeot eines 24-Jährigen. Bei der Kollision erlitt die junge Frau nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schock. Der 24-Jährige zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihre Autos, an denen wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von circa 15.000 Euro entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

