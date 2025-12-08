Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ermittlungserfolg nach Diebstahlsserie von hochwertigen Pedelecs - mutmaßliche Tatverdächtige in Haft (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen umfassenden Ermittlungserfolg können die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen im Zusammenhang mit einer Serie von Pedelec-Diebstählen mit der Festnahme von vier Tatverdächtigen am Montagmorgen (08.12.2025) verzeichnen. Gegen sie und einen noch flüchtigen mutmaßlichen Komplizen wird wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermittelt. Die Tatverdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Die Männer im Alter von 18, zweimal 20, 23 und 27 Jahren stehen in dringendem Verdacht, seit dem Sommer 2025 mehr als 60 Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern im Bereich von Tübingen begangen zu haben. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge, beläuft sich der Wert der gestohlenen Räder auf über 200.000 Euro.

Nach einem signifikanten Anstieg der Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet von Tübingen richtete das Kriminalkommissariat Tübingen unter Mitwirkung von Kräften des Polizeireviers Tübingen Anfang November eine achtköpfige Ermittlungsgruppe ein, die durch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen und akribischen Ermittlungen der Tätergruppierung auf die Spur kam.

Nach und nach gelang es den Ermittlern, Täterstrukturen und die Verfahrensweise nachzuvollziehen.

Durch die Staatsanwaltschaft Tübingen wurden daraufhin beim zuständigen Amtsgericht Tübingen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse für Wohnungen in Tübingen und Freiburg beantragt.

Mehr als 30 Beamte, darunter auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, durchsuchten nun am Montagmorgen insgesamt vier Objekte. Dabei konnten vier der fünf Beschuldigten angetroffen und festgenommen werden. Ein 23-Jähriger befindet sich auf der Flucht. Die Ermittler stellten zudem knapp ein Dutzend gestohlene Fahrräder im Wert von mehreren zehntausend Euro sowie weiteres Beweismittel sicher.

Die vier ukrainischen Beschuldigten wurden noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft beantragten und bereits im Vorfeld erlassenen Haftbefehle in Vollzug setzte und die Untersuchungshaft anordnete. Die Festgenommenen wurden in verschiedene Haftanstalten eingeliefert.

Ob den Männern noch weitere, ähnlich gelagerte Straftaten zugerechnet werden können, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell