POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Gewahrsam; Brandalarm

Hohenstein (RT): Mit Pkw überschlagen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger beim Überschlag mit seinem Auto am Sonntagvormittag erlitten. Der junge Mann war mit einem Peugeot gegen neun Uhr auf der B 312 zwischen Oberstetten und Pfronstetten unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken verlor er dann die Kontrolle über das Fahrzeug und querte die Gegenfahrspur. Im linken Grünstreifen überschlug sich der Peugeot. Vom Rettungsdienst wurde der 21-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen, an dem sich der Sachschaden auf circa 5.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Lichtenstein (RT): Seniorin nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 20.11.2025 / 11.56 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6162718

Die Seniorin, die am 19.11.2025 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße von einem Auto erfasst wurde, ist verstorben. Die Frau erlag am Sonntag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. (mr)

Ostfildern (ES): Einbruch in Scharnhausen

In Scharnhausen hat am Wochenende ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, acht Uhr, drang der Kriminelle gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Bergstraße ein und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Ob der Unbekannte etwas entwendete, steht abschließend noch nicht fest. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Wernau (ES): Im Taxi randaliert und Polizisten angegangen

Eine Frau ist am späten Sonntagabend in der Kirchheimer Straße in Gewahrsam genommen worden. Ein Taxifahrer hatte gegen 23 Uhr die 42-Jährige als Fahrgast in seinem Wagen. Im Bereich der Kirchheimer Straße geriet diese jedoch mit dem 27-jährigen Fahrer in Streit. Hierbei soll sie zunächst gegen die Fahrzeugeinrichtung und in der Folge auch gegen den Taxifahrer geschlagen und getreten haben. Eine verständigte Polizeistreife stoppte die stark unter Alkoholeinfluss stehende, zwischenzeitlich aus dem Taxi geflüchtete, 42-Jährige und nahm diese in Gewahrsam. Dabei trat sie auch nach den Beamten und beleidigte diese fortlaufend mit Schimpfwörtern. Sie konnte daraufhin die Nacht sicher in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kirchheim verbringen. (gj)

Nürtingen (ES): Heißes Fett löst Brandalarm aus

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmorgen zu einem Brandalarm nach Neckarhausen in die Neckartailfinger Straße gerufen worden. Dort hatten Anwohner einer Pflegeeinrichtung kurz vor acht Uhr eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Durch die Feuerwehrkräfte, die mit 20 Wehrleuten vor Ort waren, konnte zwar kein Brand festgestellt werden, jedoch fand sich auf einer eingeschalteten Herdplatte ein vergessener Topf mit heißem Fett, das zu rauchen begonnen hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (gj)

