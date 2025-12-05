Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Toter nach Brand entdeckt, Polizeieinsatz an Schule, Häuslicher Unfall, Unfall mit verletzter Radlerin

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Toter nach Brand in Wohnhaus aufgefunden

In einem Wohnhaus in Dettingen ist am Donnerstagnachmittag nach einem Brandgeschehen der 77-jährige Bewohner tot aufgefunden worden. Eine Zeugin hatte gegen 17.30 Uhr nach dem Rechten geschaut, da sie den Senior zuvor mehrere Tage nicht erreicht hatte. Bei dem Mann konnte in der Folge nur noch der Tod festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurde der Schwelbrand in den Wohnräumen gelöscht und diese durchlüftet. Der Zeitpunkt des Brandausbruchs sowie die Ursache sind noch unbekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Aichwald (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein 44-Jähriger musste nach einem Unfall am Freitagvormittag in der Esslinger Straße von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Mann verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand kurz vor 11.30 Uhr bei Arbeiten schwer an einer Flex. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Kirchheim (ES): Pannen-Lkw führt zu massiven Verkehrsbehinderungen

Ein liegengebliebener Lkw hat am Freitagmorgen an der Auffahrt Jesinger Straße auf die B 297 Richtung A 8 zu massiven Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer hatten kurz vor sieben Uhr das Verkehrshindernis gemeldet. Wie sich herausstellte war der nicht mehr fahrbereite Lkw Iveco, den ein 57-Jähriger steuerte, aufgrund eines technischen Defekts liegengeblieben und blockierte daraufhin die Auffahrt. Vorsorglich musste diese komplett gesperrt werden. Nach knapp fünf Stunden konnte ein Spezial-Abschlepper den Pannen-Lkw abtransportieren und die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (gj)

Rottenburg (TÜ): Soft-Air-Waffe löst Polizeieinsatz an Schule in Ergenzingen aus

Am Freitagmittag ist es an einer Gemeinschaftsschule in der Kornstraße in Ergenzingen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Kurz nach zwölf Uhr wurde der Polizei eine Person mit einer Waffe bei der Schule gemeldet. Sofort rückten zahlreiche Streifenwagenbesatzungen mit entsprechender Schutzausstattung an das Schulgelände aus. Dort stellte sich heraus, dass ein Jugendlicher mit einer Soft-Air-Waffe hantiert hatte und diese von einem Lehrer bereits in Verwahrung genommen worden war. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Für die Schüler und die Lehrerschaft wurde in einer benachbarten Sporthalle eine Betreuungsstelle eingerichtet. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Linienbus

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Linienbus ist es am Freitagmorgen gekommen. Kurz vor acht Uhr waren eine 21-jährige Radlerin und ein 60 Jahre alter Linienbus-Lenker auf der Straße Am Stadtgraben in Richtung Wilhelmstraße unterwegs und hielten kurz vor der Einmündung zur Lange Gasse an der Rot zeigenden Ampel nebeneinander an. Die junge Frau befand sich dabei auf dem Radfahrstreifen. Beim Anfahren touchierte der Fahrradlenker den Bus, worauf die 21-Jährige zu Fall kam. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Augenscheinlich dürfte nur geringer Sachschaden entstanden sein. (mr)

