POL-RT: Radfahrer schwerverletzt; Zigarettenautomat aufgebrochen; Auto gegen Baum geprallt

Pfullingen (RT): Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein Radler ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Der 70 Jahre alte Radfahrer war gegen 18 Uhr auf der Bollstraße von Pfullingen in Richtung Eningen unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr er dabei auf einen in dieselbe Richtung laufenden 56-jährigen Fußgänger auf, stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich. Am Rad entstand dabei ein Schaden von etwa 100 Euro. (gj)

Esslingen (ES): Zigarettenautomat aufgebrochen und leergeräumt

Ein Zigarettenautomat ist vermutlich in der Nacht zum Donnerstag im Esslinger Stadtteil Zell aufgebrochen und leergeräumt worden. Ein Verantwortlicher teilte kurz nach zehn Uhr der Polizei mit, dass der in der Alleenstraße vor Gebäude 29 aufgestellte Automat gewaltsam geöffnet wurde. Aus dem Zigarettenautomaten hatte ein bislang unbekannter Täter im Anschluss Packungen im Wert von etwa 2.000 Euro mitgenommen. Der angerichtete Sachschaden an dem Automaten wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Mit Auto gegen Baum geprallt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag hat eine Pkw-Lenkerin leichte Verletzungen erlitten. Die 29 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Opel Corsa kurz vor 10.30 Uhr die Wolfsgrube in Rosenfeld. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierdurch verletzte sich die 29-Jährige. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr stark beschädigter Opel musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (gj)

