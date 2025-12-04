Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle; Brand; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): In Wohnung eingebrochen

Eine Wohnung in der Florianstraße ist am Mittwoch von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Unbekannte nutzte die kurze Abwesenheit der Bewohner und drang zwischen 17.55 Uhr und 18.15 Uhr über den Balkon gewaltsam in die Wohnräume ein. In diesen fiel dem Einbrecher Schmuck in die Hände. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Bad Urach (RT): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 8.10 Uhr war ein 27 Jahre alter Mann mit einem Ford Focus auf der Ulmer Straße in Richtung Burgstraße unterwegs und wollte nach links in den Seilerweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 62-Jährigen, die die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Beim Zusammenstoß erlitt die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Blechschaden an den Autos beträgt insgesamt circa 8.000 Euro. (mr)

Hülben (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Geranienstraße in Hülben ist am Mittwoch eingebrochen worden. In der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere. Ersten Erkenntnissen nach wurden mehrere Schmuckstücke entwendet. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher in Stetten unterwegs

In drei Wohnungen im Stadtteil Stetten ist am Mittwoch im Laufe des Tages eingebrochen worden. Über aufgehebelte Fenster stiegen ein oder mehrere Täter in gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Kasparswaldstraße ein. Im nahegelegenen Greutweg gelangte vermutlich dieselbe Täterschaft über eine gewaltsam geöffnete Balkontür ins Innere des Gebäudes. Ersten Erkenntnissen nach wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Küchenbrand

Glück im Unglück hatten eine Mutter und ihr Kind bei einem Küchenbrand am Mittwochmittag in der Kirchheimer Staufenstraße. Eine aufmerksame Zeugin sah gegen 13.30 Uhr Rauch in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses und verständigte daraufhin die Polizei, da sie kein Feuer bemerkte. Die kurz darauf eintreffenden Beamten stellten eine stark verrauchte Wohnung fest und alarmierten die Feuerwehr und den Rettungsdienst nach. In den Räumlichkeiten befanden sich eine Mutter und ihr Sohn. Die Frau hatte Essen zubereitet und hierbei war das Fett in einem Topf in Brand geraten. Fatalerweise wollte sie diesen mit Wasser löschen, worauf es zu einer Stichflamme kam, die ein Küchengerät in Brand setzte. Glücklicherweise erloschen die Flammen von selbst, sodass die Feuerwehr lediglich die Räumlichkeiten belüften musste. Der Rettungsdienst untersuchte die Frau und ihr Kind, die unverletzt blieben. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Aichwald (ES): Einbruch in Schanbach

In Schanbach hat am Mittwoch ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangte der Kriminelle zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr in eine Wohnung im Goetheweg. Im Inneren durchsuchte der Täter mehrere Räume, stieß dabei nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch auf keine Wertgegenstände. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Köngen (ES): Einbrecher in Einfamilienhaus

Ein Unbekannter ist im Laufe des Mittwochs in ein Wohnhaus in der Straße Riedhöfe eingebrochen. Der Täter drang dabei zwischen acht Uhr und 19 Uhr unter Anwendung von Gewalt über eine Zugangstür ins Innere des Gebäudes ein und entwendet dort Bargeld. Der angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Nürtingen hat zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Nürtingen (ES): Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Ein Mehrfamilienhaus am Enzenhardtplatz ist am Mittwochabend zum Ziel eines Kriminellen geworden. Der Unbekannte gelangte dabei zwischen 17 Uhr und 1.15 Uhr über eine aufgebrochene Balkontüre in das Haus, wo er die Einrichtung nach Stehlenswertem durchsuchte. Ob er dabei fündig wurde, steht noch nicht fest. Die beschädigte Tür dürfte jedoch mit rund 500 Euro zu Buche schlagen. Die Sicherung der vorgefundenen Spuren wurde von Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen. (gj)

Tübingen (TÜ): Mann nach Arbeitsunfall in Klinik

Nach einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Schloßbergstraße am Mittwochvormittag ist ein Mann mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht worden. Der 51-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit Arbeiten auf einer Hebebühne beschäftigt, als er aus noch unklarer Ursache von dieser zu Boden stürzte. Zur Bergung des Verletzten aus dem Obergeschoss des Hauses wurde auch eine Drehleiter der Feuerwehr eingesetzt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Hechingen (ZAK): Führerschein beschlagnahmt

Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste ein 20-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag abgeben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr der Heranwachsende mit einem Renault kurz nach 22 Uhr die Bachstraße in Richtung Hechinger Straße. Im Bereich der Mühlhofstraße kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die Metallabgrenzung eines Baumes und kollidierte anschließend mit einer Straßenlaterne. Diese wurde dadurch zu Boden gedrückt, weshalb ein Mitarbeiter eines Stromversorgers zur Unfallstelle ausrückte. Am Renault dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Das Auto musste später abgeschleppt werden. Der Fremdschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Da ein Vortest beim 20-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung ergab, wurde diesem eine Blutprobe abgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (mr)

Balingen (ZAK): Unfall mit verletzter Fußgängerin

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Balingen erlitten. An der Kreuzung Friedrich-/Schmidstraße war ein 68-jähriger Fiat-Lenker gegen 18.15 Uhr nach rechts abgebogen. Hierbei erfasste er mit seinem Pkw die 86 Jahre alte Fußgängerin, die in diesem Moment die Fahrbahn überquerte. Anschließend stürzte die Seniorin zu Boden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Balingen (ZAK): Fußgänger angefahren

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein Fußgänger nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf dem Gelände des Wertstoffhofes in der Straße Am Bangraben in eine Klinik gebracht werden. Ein 56-Jähriger war kurz nach 16.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz V-Klasse auf dem Gelände unterwegs. Hierbei erfasste er beim Abbiegen in eine freie Parklücke den 57 Jahre alten Fußgänger, der in diesem Moment Kartons entsorgte. Durch die Kollision mit dem Van stürzte der Mann zu Boden und musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus gebracht werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell