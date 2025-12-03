Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände von Müll; Pkw-Brand; Gewahrsam nach Belästigungen; Frau ausgeraubt; Mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Brand in Orschel-Hagen

In Orschel-Hagen ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand gekommen. Kurz nach zwei Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in den Bereich Berliner Ring / Nördlinger Straße aus, nachdem an einer dortigen Müllstation zwei Papiercontainer aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen hatten. Die Behälter, die in Vollbrand standen, konnten von den Wehrleuten rasch gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung war auch ein geparkter Pkw in Mitleidenschaft gezogen worden. Vorläufigen Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden circa 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (mr)

Neckartailfingen (ES): Audi ausgebrannt

Ein Fahrzeugbrand in der Tübinger Straße hat am Dienstagabend zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Dort hatten Zeugen gegen 18.45 Uhr einen bereits brennenden Pkw in einem Carport bemerkt und den Notruf gewählt. Noch vor dem Eintreffen der 31 Wehrleuten konnte der Eigentümer des Wagens den Brand mittels eines Feuerlöschers ablöschen. Hierbei verletzte sich der 31-Jährige leicht und kam im Anschluss mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik. An seinem Audi entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Dem ersten Ermittlungsstand zufolge dürfte der Brand an dem Fahrzeug im Zusammenhang mit zuvor durchgeführten Schweißarbeiten entstanden sein. (gj)

Ostfildern (ES): Nach Belästigungen in Gewahrsam genommen

Eine Frau ist am Dienstagabend nach mehreren Einsätzen durch die Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die 35-Jährige war bereits gegen 19.00 Uhr am Bahnhof in Bernhausen aufgefallen, als sie mehrere Personen angepöbelt und belästigt hatte. Eine verständigte Polizeistreife veranlasste den Transport der unter Alkoholeinfluss stehenden Frau in eine Klinik, da sie sich bei einem Sturz leicht verletzt hatte. Nachdem die 35-Jährige gegen 20.30 Uhr auch in der Klinik Angestellte anging, zu randalieren begann und Alkohol konsumierte, wurde erneut die Polizei hinzugezogen. Die Beamten nahmen die Frau daraufhin in Gewahrsam, woraufhin sie die Nacht sicher beim Polizeirevier Filderstadt verbrachte. Ein Alkoholvortest hatte einen Wert von über drei Promille. Sie sieht nun mehreren Anzeigen und einer Gebührenrechnung entgegen. (gj)

Filderstadt (ES): Frau ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt seit dem späten Dienstagabend wegen des Verdachts eines schweren Raubdeliktes in Bernhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dort gegen 23.45 Uhr eine 22-Jährige, die zu Fuß den Stetter Weg Richtung Echterdinger Straße entlanglief, von einem bislang Unbekannten zunächst angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden sein. Die Frau soll daraufhin dem Mann eine Zigarette ausgehändigt haben, woraufhin dieser ihr unvermittelt Pfefferspray in Gesicht sprühte und sie zu Boden ging, wo der Täter auf sie eingeschlagen und von ihr 10 Euro, ein Mobiltelefon und eine Vape mitgenommen haben soll. Das bei der anschließenden Flucht durch den Unbekannten verlorene Telefon sowie das Rauchgerät konnten später aufgefunden werden. Von dem Räuber fehlt trotz sofortigen, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen jede Spur. Der Flüchtige wird als etwa 170 cm groß, mit normaler Statur, circa 20 Jahre alt und mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Er soll mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen sein. Hinweise von Zeugen zu dem Geschehen nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegen. (gj)

Neuhausen/Fildern (ES): Müll durch Unbekannte angezündet (Zeugenaufruf)

Aufgrund mehrerer, kleinerer Brände sind die die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am frühen Mittwochmorgen in Neuhausen ausgerückt. Bislang Unbekannte hatten sowohl in der Bernhäuser Straße, als auch in der Bahnhofstraße mehrere Gelbe Säcke und Mülltonnen in Brand gesetzt. Hierdurch wurde ein Gebäude in der Bahnhofstraße leicht beschädigt. Die dortigen Bewohner wurden vorsorglich während der Belüftung des Hauses nach draußen gebracht. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen nach den Verursachern, bei denen auch ein Polizeihubschauber zum Einsatz kam, verliefen ohne Erfolg. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen. (gj)

Aichtal (ES): Unfall auf der B 27

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Unfall mit zwei Transportern am Dienstag auf der B 27 bei Aich in Fahrtrichtung Stuttgart geführt. Ein 28-Jähriger war kurz nach 15 Uhr mit einem Klein-Lkw der Marke Iveco mit Anhänger, auf dem sich ein Pkw befand, auf der rechten Fahrspur unterwegs. Um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen, wechselte er auf die linke Fahrspur. Hierbei stieß er mit einem dort fahrenden Peugeot Boxer eines 67 Jahre alten Mannes zusammen. Die Kollision war so unglücklich, dass der Transporter des 67-Jährigen zum Teil auf die Ladefläche des Anhängers fuhr. In der Folge löste sich der Anhänger und krachte samt dem Peugeot Boxer in die Leitplanke, die auf eine Länge von etwa 30 Metern zum Teil massiv beschädigt wurde. Zudem verhakten sich die beiden Fahrzeuge in der Schutzplanke, so dass eine aufwändige Bergung vonnöten war. Der Verkehr musste in dieser Zeit über den Aichtalparkplatz umgeleitet werden. Der Schaden an den Transportern, dem Anhänger sowie dem darauf geladenen Pkw und der Leitplanke kann noch nicht abgeschätzt werden. Er dürfte sich jedoch auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Zur Unterstützung und Begutachtung der Schutzplanke kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Kurz vor 19 Uhr war die B 27 in Richtung Stuttgart wieder frei befahrbar. (ms)

Deizisau (ES): Unfall auf der B 10

Vier Personen sind bei einem heftigen Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der B 10 bei Deizisau verletzt worden. Ein 34-Jähriger befuhr gegen 17.20 Uhr mit einem VW Polo den linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm abbremsen musste. Der Mann krachte mit seinem Wagen ins Heck des VW Golf eines 26-Jährigen. Dieser wurde noch auf den VW T-Roc eines 24-Jährigen aufgeschoben. Die Kollision war so heftig, dass sich alle drei Fahrer sowie ein 23 Jahre alter Mitfahrer in dem Golf verletzten. Drei Verletzte mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 24-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Polo und der Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste der linke Fahrstreifen für eineinhalb Stunden gesperrt und der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Filderstadt (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine jugendliche Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in Plattenhardt erlitten. Ein 59-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit einem Smart aus dem Kreisverkehr in der Schulstraße auf die Osttangente in Richtung einer Klinik ausgefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit der 16 Jahre alten Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec den dortigen Radweg benutzte. Durch den Zusammenstoß mit dem Kleinwagen stürzte die Radlerin zu Boden und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell