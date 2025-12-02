PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Schwerer Unfall auf der B 28

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der B 28 ereignet. Ein 20-Jähriger war kurz vor sieben Uhr mit einem Skoda in der Ulmer Steige abwärts in Richtung Bad Urach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Lkw der Marke Volvo eines 47 Jahre alten Mannes zusammen. Durch die Kollision drehte sich der Wagen des Unfallverursachers und prallte gegen den BMW X1 einer 30-Jährigen, die ebenfalls bergabwärts unterwegs war. Der Heranwachsende wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte im Anschluss in eine Klinik geflogen. Die Frau sowie der Lkw-Lenker waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 40.000 Euro. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz. Die B 28 musste während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Schwerverletzten sowie der Straßenreinigung durch eine Spezialmaschine bis 12.45 Uhr voll gesperrt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kümmerten sich um die entsprechende Beschilderung und Umleitung. (ms)

Burladingen (ZAK): Mit Pkw überschlagen

Eine Autofahrerin hat sich am Dienstagvormittag mit ihrem Wagen überschlagen. Die 22-Jährige war mit ihrem Opel gegen 11.15 Uhr auf der K 7161 von Ringingen herkommend in Richtung Salmendingen unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Pkw nach rechts in den unbefestigten Randstreifen, worauf die junge Frau gegenlenkte. Aufgrund von Gegenverkehr wich die 22-Jährige wiederum nach rechts aus und verlor die Kontrolle über den Opel. Dieser schleuderte über den rechten Straßengraben hinweg und überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Am nicht mehr fahrtauglichen Opel, der abgeschleppt wurde, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro entstanden sein. (mr)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

