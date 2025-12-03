POL-RT: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung
Reutlingen (ots)
Mössingen (TÜ): Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 55-jähriger Frau aus Mössingen
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.12.2025 / 16.13 Uhr
Die seit dem 22.11.2025 aus Mössingen vermisste 55-Jährige ist am Dienstagmittag (2.12.2025 ) im persönlichen Umfeld tot aufgefunden worden. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, das bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (tr)
Rückfragen bitte an:
Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101
Polizeipräsidium Reutlingen
Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell