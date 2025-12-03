POL-RT: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Schwerer Unfall auf der B 28 Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der B 28 ereignet. Ein 20-Jähriger war kurz vor sieben Uhr mit einem Skoda in der Ulmer Steige abwärts in Richtung Bad Urach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Lkw der Marke Volvo eines 47 Jahre alten Mannes ...

