POL-RT: Diverse Drogen beschlagnahmt - Tatverdächtiger in Haft (Nürtingen)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringen Mengen ist am Montag (01.12.2025) ein 53-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Bei ihm wurden diverse Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente beschlagnahmt. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Durch anderweitige Ermittlungen in der Rauschgiftszene war der 53-Jährige ins Visier der Drogenfahnder geraten. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung in Nürtingen. Bei der Vollstreckung des Beschlusses fanden und beschlagnahmten die Kriminalbeamten rund 200 Gramm Cannabis, über 70 Gramm Kokain, rund 380 Gramm Amphetamin und mehr als 560 Ecstasytabletten. Außerdem stießen sie auf verschreibungspflichtige Medikamente sowie ein Einhandmesser.

Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Dienstag (02.12.2025) der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft sowie den Absatzwegen der Drogen dauern an.

