Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Auffahrunfall mit vier Verletzten

Gleich vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Pfullingen am Südbahnhof verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr war ein 55-Jähriger mit einem VW Sharan auf der Marktstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Reutlinger Straße abbiegen. Verkehrsbedingt musste er an der Einmündung anhalten, was durch einen nachfolgenden 71 Jahre alten Ford-Lenker zu spät bemerkt wurde. Dieser krachte mit seinem Wagen auf das Heck des VW. Infolge der heftigen Kollision erlitten der Unfallverursacher und seine Mitfahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 55-jährige VW-Fahrer und seine 25 Jahre alte Beifahrerin konnten vor Ort behandelt werden. Der Ford wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. In Summe dürfte der Schaden rund 6.000 Euro betragen. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag verletzt worden. Gegen 13.15 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann mit einem Mercedes-Sattelzug auf der Hegelstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Auf Höhe der Liebigstraße hielt er zur Orientierung kurz an. In dieser Zeit bog eine 57-jährige Radlerin aus der Liebigstraße ein, um in Richtung Stuttgarter Straße zu fahren. Beim Anfahren übersah der 55-Jährige die Frau, worauf der Laster diese leicht erfasste. Die 57-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Mit nach ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Hechingen (ZAK): Kind von Pkw erfasst und verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Zwölfjähriger bei einem Unfall am Mittwochmorgen in der Haigerlocher Straße erlitten. Der Junge lief gegen 7.45 Uhr zunächst auf dem Gehweg und wollte die Straßenseite wechseln. Dazu rannte er zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn, wo er von einem VW Tiguan eines 78-Jährigen erfasst und verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur Versorgung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell