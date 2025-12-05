Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere zum Teil schwere Verkehrsunfälle; Frau belästigt; Einbrüche; Räuberischer Diebstahl; Pkw mit gravierenden Mängeln

Reutlingen (ots)

Mehrere Verletzte nach heftigem Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen in der Ringelbachstraße sind fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger befuhr kurz nach ein Uhr mit einem VW Polo die Ringelbachstraße in Richtung Markwasen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er mit seinem Wagen im Verlauf einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal auf einen haltenden VW Up eines 35-jährigen Angestellten eines Lieferdienstes prallte. Der Mann stand zu diesem Zeitpunkt hinter seinem Wagen und wurde durch diesen erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und schwerverletzt. Zudem wurde ein danebenstehender 40 Jahre alter Mann durch umherfliegende Trümmerteile getroffen, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Der 22-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls schwerverletzt, während seine beiden Mitfahrer im Alter von 22 und 23 Jahre leichte Verletzungen davontrugen. Nach Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle wurden diese durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Ein Abschlepper transportierte die stark beschädigten Unfall-Pkw ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf rund 25.000 Euro. (gj)

St. Johann (RT): Flucht zu Fuß nach schwerem Verkehrsunfall löst umfangreiche Suchmaßnahmen aus

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Holzelfingen und Ohnastetten gerufen worden. Kurz vor 21 Uhr hatten Zeugen den Zusammenstoß zweier Pkw auf der K 6711 gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 40 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo kurz nach der Abzweigung zum Stahlecker-Hof aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 60-Jährigen seitlich zusammengeprallt. Während der 60-Jährige Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde, flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle. Da auch bei diesem entsprechende Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde in der Folge eine großangelegte Suche nach dem Mann gestartet an der sich neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie etwa 60 Kräfte des Rettungsdienstes mit Suchhunden, beteiligten. Der leichtverletzte, deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Gesuchte konnte letztlich nach mehreren Stunden intensiver Suchmaßnahmen im Bereich eines Teilortes von St. Johann angetroffen werden. Ein Alkoholvortest ergab einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Der 40-Jährige musste daraufhin nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch seinen Führerschein. Gegen ihn ermittelt nun das Polizeirevier Pfullingen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie Unfallflucht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den beiden Wagen auf rund 20.000 Euro. Diese mussten aufgrund ihrer schweren Unfallschäden durch einen Abschlepper geborgen und abtransportiert werden. (gj)

Gomadingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

Uhren und Schmuck hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Gomadinger Alemannenweg im Laufe des Donnerstags erbeutet. Der Unbekannte gelangte in der Zeit von 11.50 Uhr bis 18.15 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere des Gebäudes und durchsuchte im Anschluss das Mobiliar nach Wertsachen. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Münsingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Mehrstetten (RT): Kollision mit Gegenverkehr

Eine Kollision im Begegnungsverkehr hat am Donnerstagnachmittag zu mehreren Verletzten geführt. Kurz vor 16.30 Uhr war eine 24 Jahre alte Frau mit einem Renault Twingo auf der B 465 von Ehingen herkommend in Richtung Mehrstetten unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort stieß der Renault frontal mit dem Ford Kuga einer 60-Jährigen zusammen. Anschließend kollidierte er noch mit den rechten Leitplanken. Der Ford blieb im Grünstreifen stehen. Beim Unfall erlitten beide Frauen sowie ein 32-jähriger Mitfahrer im Renault ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken. Den Blechschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro. (mr)

Plochingen (ES): Verdacht des räuberischen Diebstahls

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Donnerstagabend gegen einen 21-Jährigen. Dieser soll in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Fischbrunnen zusammen mit einem noch unbekannten Begleiter Parfums gestohlen haben. Während der Unbekannte flüchten konnte, gelang es einer Mitarbeiterin und zwei Zeugen, den 21-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der gegen 18.20 Uhr alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Der junge Mann soll zuvor mehrere Passanten zur Seite gestoßen und die Sensorik der Eingangstür beschädigt haben. Die Mitarbeiterin zog sich beim Einschreiten leichte Verletzungen zu. Die Beschädigungen an der Tür werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der 21-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die Ermittlungen zum Unbekannten dauern an. (mr)

Esslingen (ES): Frauen durch Unbekannten belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der am Donnerstagabend eine 21 Jahre alte Frau belästigt haben soll, fahndet derzeit das Polizeirevier Esslingen. Die Geschädigte befand sich gegen 18 Uhr an der Bushaltestelle in der Plochinger Straße, Höhe Hausnummer 102. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau dort von dem bislang Unbekannten unsittlich berührt worden sein. Diese sprach den Unbekannten daraufhin an, wodurch ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, den Unbekannten ebenfalls ansprach und diesen dann zu Fuß in Richtung Lammgarten verfolgte. In der Folge offenbarte sich eine weitere Frau der 21 Jahre alten Geschädigten und teilte dieser mit, dass auch sie von dem Mann zuvor unsittlich berührt worden sei. Der Täter wird als etwa 170 cm groß, mit schlanker Figur beschrieben. Er war zur Tatzeit schwarz bekleidet und trug eine Cargohose mit Taschen sowie eine Winterjacke mit Fellkragen an der Kapuze. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Geschehen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise zu dem Tatverdächtigen. Ebenso bittet sie die noch unbekannte zweite Geschädigte sowie den Zeugen, der den Flüchtigen verfolgt hat, sich zu melden. (gj)

Filderstadt (ES): In der Öffentlichkeit entblößt

Wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Donnerstagnachmittag gegen einen noch unbekannten Mann. Dieser fuhr gegen 17.15 Uhr mit dem Bus, in dem sich ebenfalls die spätere Geschädigte befand, vom Bernhäuser Bahnhof zur Gutenhalde nach Bonlanden. Dort hielt der Bus an der Haltestelle Gutenhalde an und es stiegen sowohl der Unbekannte als auch die Frau aus. Anschließend soll der Mann sich vor der 18-Jährigen entblößt und danach entfernt haben. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher dringt in Wohnung ein

Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend in eine Wohnung in der Kleiststraße eingebrochen. Der Täter nutzte dabei die Abwesenheit der Bewohner und drang zwischen 17.35 Uhr und 19.45 Uhr mit Gewalt über eine Zugangstür in die Räumlichkeiten ein. Dort wurde auf der Suche nach möglichem Diebesgut die Einrichtung durchwühlt und Bargeld erbeutet. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt nun mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei. (gj)

Notzingen (ES): Einbrecher unterwegs

Im Laufe des Donnerstags ist in ein Wohnhaus in der Notzinger Talstraße eingebrochen worden. In der Zeit von 8.30 Uhr bis kurz vor 23 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein auf der Rückseite liegendes, gewaltsam geöffnetes Fenster Zutrittt in das Gebäude. Anschließend durchwühlte er das Mobiliar nach Wertsachen. Über das konkrete Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagabend. Kurz nach 18.30 Uhr war eine 26-jährige Audi-Lenkerin auf der Schnarrenbergstraße unterwegs und wollte nach links zu einer Klinik abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Toyota einer 68-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an den Autos, die später abgeschleppt werden mussten, die Airbags aus. Beide Frauen zogen sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurden. Der Blechschaden dürfte insgesamt mit schätzungsweise 35.000 Euro zu Buche schlagen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Albstadt (ZAK): Pkw mit 27 Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Einen völlig desolaten Pkw haben Beamte der Verkehrspolizei Balingen am Donnerstagvormittag entdeckt und aus dem Verkehr gezogen. Ein 31-Jähriger wurde dabei mit seinem Mercedes gegen elf Uhr in der Schmiechastraße angehalten und kontrolliert. Zunächst stellten die Polizeibeamten zwei Kinder ohne jegliche Sicherung in dem Wagen fest. Bei der Überprüfung des Pkw stellte sich heraus, dass die Bremsbeläge komplett abgefahren waren und die Scheiben tiefe Riefen besaßen. Eine anschließende Vorstellung beim TÜV ergab zudem, dass der Mercedes so gut wie keine Bremswirkung mehr besaß und wichtige Fahrzeugteile komplett durchrostet waren. Im Ergebnis mussten 27 teilweise gravierende Mängel aufgelistet werden. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurden sowohl die Kennzeichen als auch die Zulassungspapiere sichergestellt. Den 31-Jährigen erwartet jetzt ein umfangreiches Bußgeldverfahren. (gj)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt missachtet

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag erlitten. Der 76-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit einem VW Tiguan von der L 360 auf die B 463 in Richtung B 27 eingebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 51 Jahre alten Mannes, der mit einem Sattelzug in Richtung A 81 unterwegs war. Durch die Kollision wurde der SUV von dem Lkw mehrere Meter mitgeschleift und der Senior so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn rückte die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme musste die B 463 bis 11.15 Uhr komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Gegen zwölf Uhr war die B 463 wieder frei befahrbar. (ms)

Geislingen (ZAK): Tresor bei Einbruch erbeutet

In ein Geschäft in der Geislinger Auenstraße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Über eine auf der Rückseite gewaltsam geöffnete Tür gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 19 Uhr bis 5.30 Uhr ins Innere des Gebäudes. Die Einbrecher nahmen einen Tresor mit, den sie vermutlich mit einer Sackkarre ins Freie schafften. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

