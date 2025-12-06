Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand, Versmisste Kinder, Sachbeschädigungen, Auseinandersetzungen, Raub

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Schwelbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am frühen Samstagmorgen, kurz nach 01.30 Uhr, zu einem Wohnhaus in der Hauffstraße in Honau gerufen worden. Dort bemerkte die Bewohnerin eine Rauchentwicklung in den Wohnräumen und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte schließlich einen Schwelbrand in der Wand nahe eines Kaminofens feststellen, was zu aufwendigen Löscharbeiten führte. Zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung musste die B 312 für mehrere Stunden gesperrt werden, was zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Verletzt wurde beim Brand niemand. Der Sachschaden am Gebäude, welches aktuell nicht mehr bewohnbar ist, beläuft sich auf circa 60.000 Euro.

Esslingen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche nach Kindern

Zwei als vermisst gemeldete Kinder haben Freitagnacht das Polizeirevier Esslingen beschäftigt. Nachdem die beiden elf und sieben Jahre alten Kinder die Wohnadresse ohne Absprache verlassen und Angehörige bereits längere Zeit gesucht hatten, verständigten diese gegen 20.15 Uhr die Polizei. Diese leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber ein. Im weiteren Verlauf konnten die Kinder nach einer Hinweisgebung durch einen Passanten schließlich gesund und munter gegen 01.15 Uhr im Bereich einer U-Bahn Haltestelle in Nellingen festgestellt werden. Nach eigenen Angaben waren sie zuvor in Stuttgart unterwegs gewesen. Die beiden Kids wurden im Anschluss an die erleichterten Eltern übergeben.

Plochingen (ES): In den Fluss gefallen

Einen ungewöhnlichen Sturz meldet am Freitagnachmittag ein 16-Jähriger über Polizeinotruf. Der junge Mann war am Bahnhof Plochingen angekommen und wollte zu einem Sportbekleidungsgeschäft in der Nähe. Hierzu machte er sich gegen 15.30 Uhr zu Fuß auf den Weg und stürzte aufgrund unbekannter Ursache von einem Fußweg in die Fils. Nach eigenen Angaben rutschte er die Böschung hinunter und befand sich bis zum Brustbereich im Wasser. Er gelangte mit eigenen Kräften wieder ans Ufer und informierte anschließend die Polizei. Hier wurde sofort der Rettungsdienst hinzugezogen, welche den Mann mit leichten Unterkühlungen ins Krankenhaus verbrachte. Dieses konnte er auch schon wenig später in Begleitung seiner Eltern wieder verlassen.

Filderstadt (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Nacht auf Samstag sind in Filderstadt mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Gegen 01.45 Uhr trat ein Unbekannter in der Gartenstraße gegen die Außenspiegel von mindestens fünf Fahrzeugen. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Fahrzeuge beschädigt worden sind. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich unter 0711/70913 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

Esslingen (ES): 16-Jähriger auf dem Nachhauseweg angegriffen und verletzt

In der Freitagnacht ist ein 16-Jähriger in der Martinstraße in Esslingen von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 23.45 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Bahnhof Esslingen, als er zunächst von zwei unbekannten Personen verfolgt wurde. Als das Opfer versuchte, den Verfolgern zu entkommen, rannten diese dem 16-Jährigen hinterher und holten ihn ein. Der 16-Jährige wurde zu Boden geworfen, geschlagen und getreten. Zusätzlich schlug ein Täter mit einer Gürtelschnalle auf den jungen Mann ein. Während des gesamten Vorfalls wurde das Opfer von den Angreifern beleidigt. Schlussendlich konnte der Geschädigte den beiden Tätern entkommen und suchte in einem nahgelegenen Hotelapartment um Hilfe. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Körperverletzung (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr ist es bei einem Lebensmitteldiscounter in der Goethestraße zu einer Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung gekommen. Ein 60-jähriger Mann befand sich in der Leergutannahme des Marktes, als eine bislang unbekannte männliche Person mit seinem E-Bike hineinkam und dieses dort abstellen wollte. Hierbei kam es zum Streitgespräch. Unvermittelt wurde der 60-Jährige von dem unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Der Geschädigte flüchtete aus dem Markt und machte ein Bild des Angreifers. Seine fallengelassene Einkaufstasche mit Einkäufen wurde vom Täter noch beschädigt. Der unbekannte Täter wurde beschrieben als männlich, circa 50-55 Jahre alt, 185-190 cm groß mit dunklen Haaren. Er trug zur Tatzeit eine graue Winterjacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, sowie blaue Jeans und dunkle Sportschuhe. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst ambulant versorgt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise von Zeugen des Vorfalls unter 07432/9550.

Balingen (ZAK): Raub (Zeugenaufruf)

Samstagnacht, gegen 01.30 Uhr, ist es vor einer Gaststätte in Balingen-Dürrwangen zu einem Raub zum Nachteil eines jungen Mannes gekommen. Der 19-jährige hielt sich zunächst in der Gaststätte in der Balinger Straße auf und verließ diese mit vier Personen. Von diesen wurde er aufgefordert ein Taxi zu rufen, was er verneinte. Hierauf wurde er von einem Tatverdächtigen unvermittelt zu Boden gerissen. In der Folge wirkten alle vier Tatverdächtigen auf den Geschädigten ein, indem sie ihn mehrfach gegen den Oberkörper schlugen und mit den Füßen gegen seinen Kopf traten. Während der Auseinandersetzung wurden Gegenstände geraubt. Schlussendlich ließen die Beschuldigten von dem 19-jährigen ab. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei männliche und zwei weibliche Täter handeln. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die Kriminalpolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 07433/2640 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell