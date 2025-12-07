Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Brände, Körperverletzung, Sachbeschädigungen

Reutlingen (ots)

Mit Flasche und Shisha beworfen

In der Samstagnacht ist es in Reutlingen in der Innenstadt zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 00.10 Uhr teilte ein Klinikum über Notruf mit, dass soeben ein Patient mit Verletzungen vorstellig wurde. Der 30-jährige Verletzte wurde vor einer Shisha-Bar in der Albstraße von männlichen Personen mit einer Flasche und einer Shisha beworfen. Videoaufzeichnungen vom Tatgeschehen konnten sichergestellt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Eningen unter Achalm (RT): Abgefahrene Schranke

Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag in Eningen unter Achalm auf der B312 ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer die B312 hinunter zum Südportal des Scheibengipfeltunnels. Hierbei übersah er die dort heruntergeklappte Schranke, welche die Abfahrt aufgrund eines im Tunnel geschehenen Verkehrsunfalles sperrte. Die Schranke wurde durch die Straßenmeisterei Eningen beseitigt. Der Unfallverursacher konnte die Fahrt mit seinem Pkw fortsetzen.

Reutlingen (RT): Frontalzusammenstoß im Tunnel

Am Samstagvormittag kommt es aufgrund eines Verkehrsunfalles mit hohem Sachschaden zu einer mehrstündigen Sperrung des Scheibengipfeltunnels. Der 58-jährige Unfallverursacher geriet mit seinem Ford B-Max aus mutmaßlich medizinischer Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hier kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 34-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte der Ford daraufhin gegen die Tunnelmauer. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, jedoch entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der entstandenen Verschmutzungen wurde die Fahrbahn im Anschluss aufwändig mit einem Spezialfahrzeug gereinigt, bevor die Freigabe des Tunnels dann am Nachmittag erfolgen konnte. Neben der Polizei befanden sich der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei vor Ort.

Riederich (RT): Brand in einer Firma

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro ist das Ergebnis eines Brandes, welcher in der Samstagnacht im Industriegebiet in Riederich entstanden ist. Gegen 22.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer Firma in die Industriestraße gerufen, da vor dem Objekt deutlicher Rauchgeruch aus einer Halle heraus wahrnehmbar war. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei wurde das Hallentor geöffnet. Im hinteren Teil der Halle konnte ein angeschmorter und teils verbrannter Verteilerkasten festgestellt werden. Nachdem die Halle durch die Feuerwehr, welche mit insgesamt neun Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort waren, gelüftet wurde, konnte das verrußte Objekt an den Verantwortlichen übergeben werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

In zwei Mehrfamilienhäusern der Goldäckerstraße haben Einbrecher am Samstag Bargeld erbeutet. Zwischen 09.15 Uhr und 23.30 Uhr verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den jeweiligen Wohnungen. Sämtliche Zimmer wurden anschließend nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Aufgrund der örtlichen Nähe der Wohnungen zueinander wird derzeit ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Filderstadt geführt.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Wohnungsbrand am frühen Morgen

Zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Karlstraße in Neuhausen rückte ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 06.30 Uhr an. Bei deren Eintreffen war das gesamte Gebäude stark verraucht. Die meisten Bewohner hatten bereits das Gebäude selbst verlassen können. Eine Familie aus einer Wohnung im zweiten Stockwerk begab sich auf ein Vordach und konnte von dort mittels Leitern in Sicherheit gebracht werden. Ersten Erkenntnisse zufolge brach aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung im ersten Stockwerk im Bereich eines Sofas ein Feuer aus, welches schnell gelöscht werden konnte. Allerdings ist die Wohnung bis auf weiteres nicht weiter bewohnbar. Ebenso wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie das Durchdringen von Löschwasser, die Wohnung über und die darunter ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die betreffenden Bewohner konnten anderweitig unterkommen. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Da bei dem Bewohner der Brandwohnung der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand, wurde er durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Ein weiterer Bewohner zog sich leichte Schnittwunden zu und wurde vor Ort behandelt. Die Kirchstraße blieb bis circa 09.30 Uhr voll gesperrt. Ein Vertreter des Ordnungsamtes kam ebenfalls an die Einsatzstelle. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen und neun Einsatzkräften sowie die Polizei mit mehreren Beamten vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Plochingen (ES): Vollständig abgebrannte Parkbank

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro ist das Ergebnis eines Brandes, welcher am Samstagabend auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände entstanden ist. Gegen 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einer brennenden Parkbank bei einem Spielplatz im Landschaftspark Bruckenwasen alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Hinweise auf den Bandverursacher nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der 0711/3990-0 entgegen.

Wernau (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt

In der Samstagnacht ist es in Wernau zu einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen gekommen. Gegen 01.00 Uhr bemerkte ein Anwohner der Max-Eyth-Straße die Alarmanlage eines Fahrzeugs. Bei der Nachschau konnte der Anwohner eine dunkel gekleidete Person wegrennen sehen. Anschließend musste der Anwohner feststellen, dass an seinem geparkten Pkw sowie an zwei weiteren Pkws die Reifen zerstochen und die Fahrzeugseite zerkratzt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Der Täter konnte nicht gestellt werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wernau (ES): Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fahrradfahrern gekommen. Kurz nach 17.00 Uhr waren ein zwölfjähriger und ein dreizehnjähriger Junge auf einem Fahrrad in der Kirchheimer Straße unterwegs und stießen mit einem Pkw der 44-jährigen Fahrzeugführerin zusammen, welche aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fuhr. Die Radfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Dabei klemmt sich einer der Radfahrer seinen Fuß kurzzeitig unter dem Vorderreifen des PKW ein. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ein 16-Jähriger, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, war am frühen Sonntagmorgen mit einem Fiat-Tipo, offensichtlich ohne Wissen seiner Eltern unterwegs. Gegen 04.10 Uhr prallte dieser in der Friedrich-Maag-Straße in Ebingen gegen den linken Heckbereich eines am rechten Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Toyota-Auris. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Fiat und blieb auf dem Dach liegen. Der 16-Jährige wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Fiat musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Albstadt hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 16-Jährigen eingeleitet.

Balingen (ZAK): Größerer Sachschaden als Folge eines missglückten Parkvorgangs

Sachschaden in Höhe von insgesamt 23.000 Euro sind die Bilanz eines missglückten Parkvorgangs am Samstagvormittag in Balingen, Am Bangraben. Ein 51-jähriger Mann setzte seinen BMW zurück, um in eine Parklücke einzuparken. Hierbei touchiert er mit seinem Fahrzeugheck die Fahrerseite des neben ihm stehenden Daimler, woraufhin dieser wiederum auf den daneben parkenden Pkw aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, gegen 08.30 Uhr, ist es in Balingen zu einer Kollision eines Pkw mit mehreren Gegenständen gekommen. Ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer wollte auf einem Supermarktparkplatz einparken. Hierbei rutschte er mit seinem Fuß auf das Gaspedal, woraufhin er über den Bordstein auf ein Verkehrszeichen auffuhr. Im weiteren Verlauf touchierte er einen Baum und kollidierte schlussendlich mit einen ordnungsgemäß parkenden Opel Astra. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro, der Sachschaden am Opel beläuft sich auf 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

