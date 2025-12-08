Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Nach Pkw-Diebstahl auf Autobahn verunfallt; Einbrüche; Verkehrsunfall mit fünf Verletzten; Betrug mit Apple-Geschenkkarten

St. Johann (RT): Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen hat sich ein Arbeiter am Montagmorgen in Würtingen zugezogen. Kurz vor acht Uhr holte der 54-Jährige Reifen aus einem Hochregal eines Lagers, indem er am Regal ein stückweit hochkletterte. Hierbei rutschte er ab und stürzte zu Boden. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (tr)

Wernau (ES): Nach Pkw-Diebstahl auf Autobahn verunfallt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen zum Diebstahl eines BMW 520d xDrive aufgenommen und sucht unter Telefon 07021/501-0 Zeugen. Nach derzeitigem Stand entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag den in der Robert-Bosch-Straße abgestellten BMW und verunfallten später auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Gegen 3.40 Uhr fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer dort auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte flüchtete der Unfallverursacher und mutmaßliche Fahrzeugdieb zu Fuß. An dem mit zwischenzeitlich anderen Kennzeichen versehenen BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Polizei bittet um Beobachtungen, die möglicherweise mit dem Fahrzeugdiebstahl, auch schon an den Tagen vor der Tat, in Zusammenhang stehen könnten. (tr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch

Ein Kindergarten in der Bernhäuser Straße ist am vergangenen Wochenende Ziel eines Einbrechers gewesen. Über ein Fenster, das er mit einem Stein zerstört hatte, verschaffte sich der Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 6.50 Uhr, Zugang und durchwühlte im Inneren ein Büro. Ob letztendlich Wertsachen entwendet wurden ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. (tr)

Esslingen (ES): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen, fünf Verletzte

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Montagmittag in die Fritz-Müller-Straße ausgerückt. Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw die Röntgenstraße und bog den derzeitigen Ermittlungen zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in die Fritz-Müller-Straße ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden sowohl der 18-Jährige als auch seine insgesamt vier Mitfahrer verletzt und vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ferner ist der Fahrer, der zunächst falsche Angaben zu seiner Identität machte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (tr)

Tübingen (TÜ): Betrug mit Apple-Geschenkkarten (Warnhinweis)

Eine 25-Jährige aus Tübingen ist von dreisten Betrügern um mehrere hundert Euro gebracht geworden. Die Frau erhielt im Laufe des Montags eine E-Mail eines vermeintlich Bekannten. Darin bat dieser sie, ihm vier Apple-Geschenkkarten zu kaufen und die Codes per E-Mail an ihn zu senden. Die Geschädigte besorgte die Geschenkkarten für einen mittleren dreistelligen Betrag in einem Supermarkt. In der Folge ersuchte der angebliche Bekannte die Geschädigte erneut um den Kauf weiterer Karten sowie die Zusendung der dazugehörigen Codes. Nachdem die 25-Jährige auch dieser Bitte nachkam, flog der Betrug durch die persönliche Kontaktaufnahme mit dem Bekannten auf.

Die Polizei warnt eindringlich davor, auf derartige Forderungen einzugehen. Empfänger solcher Nachrichten von angeblichen Freunden, Bekannten oder Kollegen sollten misstrauisch bleiben und die Absenderadresse überprüfen. Ebenfalls ist es ratsam, den Auftraggeber zu kontaktieren, um die Authentizität der E-Mail abzufragen. (gj)

Albstadt (ZAK): Einbruch in Ebingen

In ein Unternehmen in der Kientenstraße sind ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, neun Uhr, eingebrochen. Der oder die Täter gelangten gewaltsam über ein Kellerfenster ins Gebäude und drangen weiter in die Geschäfts-, Lager- und Werkstatträume vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zahlreiche Kabel, darunter auch Starkstromkabel sowie mehrere Akkuwerkzeuge entwendet. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Albstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

