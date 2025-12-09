Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist aufgetreten; Verkehrsunfälle; Einbruch in Mehrfamilienhaus; Pfefferspray versprüht; Einbruch verhindert

Reutlingen (ots)

In der Öffentlichkeit selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-West gegen einen noch unbekannten Mann. Diese fiel bereits in den zurückliegenden Wochen immer wieder auf, wie er sich regelmäßig morgens, gegen 7.30 Uhr im Bereich der Lenzhalde in Mittelstadt entblößte und sich selbst befriedigte. Zuletzt war dies nun am Montagmorgen der Fall, als sich der Unbekannte vor einer 17-Jährigen auszog und onanierte. Zeugen oder möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07121/9394-0 zu melden. (gj)

Reutlingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagnachmittag. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 17-Jährige auf ihrem Kleinkraftrad kurz vor 18 Uhr auf der linken Spur der Rommelsbacher Straße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Verlängerung der Marie-Curie-Straße wechselte ihren Angaben zufolge ein schwarzer Pkw von der rechten Spur aus nach links, weshalb die Jugendliche offenbar ausweichen musste und dabei auf einen vorausfahrenden VW auffuhr. Danach kam sie zu Fall. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde die 17-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Der unbekannte schwarze Pkw war weitergefahren. Zeugen, die Hinweise auf den Wagen oder den Fahrer geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Pfullingen (RT): Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Montagnachmittag ereignet. Kurz vor 16 Uhr war eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec auf dem Radweg von Pfullingen herkommend in Richtung Unterhausen unterwegs. Dabei wollte sie die Straße Im Ehespach queren, wobei sie nach derzeitigem Kenntnisstand die Vorfahrt eines 22-jährigen Ford Transit-Lenkers missachtete. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung des jungen Mannes kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Hierbei erlitt die Frau ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden dürfte sich auf schätzungsweise 5.000 Euro belaufen. (mr)

Denkendorf (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Mehrfamilienhaus in der Mühlhaldenstraße in Denkendorf ist am späten Montagnachmittag eingebrochen worden. In der Zeit von 17.30 Uhr bis 17.45 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere des Gebäudes. Anschließend durchwühlten sie das Mobiliar und entwendeten ersten Erkenntnissen nach Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Im ersten Obergeschoss kam es während der Tat zu einem kurzen Kontakt zwischen den Einbrechern und einer Bewohnerin, sodass die Unbekannten fluchtartig das Haus verließen. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Mit Reizgas gesprüht

Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen gegen eine unbekannte Personengruppe aufgenommen, die am Montagabend zwei junge Männer angegriffen haben soll. Nach Angaben der Geschädigten soll gegen 20.20 Uhr eine fünfköpfige Gruppe die beiden 19- und 21-Jährigen im Bereich des Alleenrings zu Fuß verfolgt haben. Wenig später habe einer aus der Gruppe heraus die beiden jungen Männer mit Pfefferspray attackiert, wonach die beiden sich in eine nahegelegene Bank flüchteten. Trotz der sofortigen Fahndung konnten die unbekannten Männer nicht festgestellt werden, die Ermittlungen dauern an. (tr)

Tübingen (TÜ): Einbruch vereitelt

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist in der Nacht zum Dienstag ein Einbrecher an der weiteren Tatausführung gehindert worden. Gegen 2.50 Uhr bemerkte die Frau, dass ein Unbekannter gerade im Begriff war, das Schaufenster eines Geschäfts in der Hartmeyerstraße mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Richtigerweise wählte die Zeugin, nachdem sie dem Täter aus sicherer Entfernung zugerufen hatte, umgehend den Notruf. Der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Am Schaufenster entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. (tr)

Tübingen (TÜ): Kollision zwischen Pkw und Linienbus

In der Straße Stäudach ist es am Montagmittag zur Kollision zwischen einem Auto und einem Linienbus gekommen. Gegen 12.20 Uhr parkte die 37-jährige Lenkerin eines Mercedes rückwärts in den Durchgangsverkehr aus und übersah hierbei offenbar einen nahenden Linienbus, der von einem 56-Jährigen gelenkt wurde. Bei der anschließenden Kollision wurde der Pkw um die eigene Achse gedreht. Die Frau erlitt beim Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Blechschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 12.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): In Linienbus gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Gegen 17.30 Uhr leitete ein 43 Jahre alter Linienbus-Lenker bei der Haltestelle Auf der Morgenstelle eine Vollbremsung ein, da er nach derzeitigem Kenntnisstand einem anderen Bus zu dicht aufgefahren war. Bei der Bremsung wurden mehrere Fahrgäste, die in dem vollbesetzten Fahrzeug im Mittelgang standen, nach vorne geschleudert. Eine 67-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen, die in einer nahegelegenen Klinik ambulant behandelt wurden. (mr)

Tübingen (TÜ): Falsch überholt, Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt seit Dienstagmorgen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen noch unbekannten Pkw-Lenker. Gegen 6.45 Uhr befuhr ein 28 Jahre alter Mercedes-Lenker die K 6939 von Seebronn in Richtung Ergenzingen. Hierbei musste er um einen Zusammenprall zu verhindern, einem ihm plötzlich entgegenkommenden Pkw ausweichen, der zu diesem Zeitpunkt einen anderen Wagen überholte. Der 28-Jährige prallte dabei mit seinem Mercedes gegen das Ende eines Entwässerungsgrabens. Er wurde daraufhin mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss und auch der überholte Pkw fuhr weiter. Zeugen für das Geschehen, die Hinweise auf den geflüchteten Pkw-Lenker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. Wichtig wäre insbesondere auch, dass sich der Fahrer des überholten Fahrzeugs bei der Polizei meldet. (gj)

Kusterdingen (TÜ): Baufahrzeug prallt mit Pkw zusammen

Ein Sachschaden von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 28 entstanden. Kurz vor 17 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem Mercedes Lkw auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Beim Versuch aus einem Baustellenbereich in den fließenden Verkehr einzufahren, dürfte der Lkw von einem 34-jährigen Sprinter-Fahrer übersehen worden sein, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit. Infolge des Unfallgeschehens ergaben sich jedoch erhebliche Behinderung im Feierabendverkehr der B 28. (gj)

Dettenhausen (TÜ): In geparktes Fahrzeug gekracht und dabei Fußgängerin gefährdet

Mit dem Schrecken davon gekommen ist eine Fußgängerin am Montagabend in der Gottlieb-Daimler-Straße, als ein VW-Fahrer gegen einen auf der Fahrbahn geparkten Mazda gefahren ist. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda auf den Gehweg geschoben, wobei sich die Fußgängerin den ersten Ermittlungen zufolge nur durch eine Ausweichbewegung ihrerseits vor körperlichem Schaden bewahren konnte. Der geparkte Mazda wurde wiederum gegen einen in einer Haltebucht stehenden Skoda Fabia geschoben. Nach derzeitigen Feststellungen der Verkehrspolizei war der 44-jährige Golf-Fahrer gegen 20.25 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss gegen den geparkten Mazda geprallt. Der Unfallverursacher wurde leichtverletzt in eine Klinik gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ob er Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Während sich die Schäden an den beiden nicht mehr fahrbereiten VW und Mazda auf 18.000 Euro belaufen, schlägt der Unfallschaden am Skoda Fabia mit etwa 2.000 Euro zu Buche. (tr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Fahrer nach Unfall davongelaufen

Ein Unfallverursacher ist am Montagabend in Ebingen davongelaufen. Der Fahrer war gegen 20.50 Uhr mit einem Skoda Fabia in der Friedrich-Haux-Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Metallpoller und krachte gegen einen Baum. Ein Poller wurde hierbei gegen einen VW Caddy geschleudert. Der Unfallverursacher sprach zunächst noch mit mehreren Zeugen, rannte dann jedoch, ohne auf die bereits verständigte Polizei zu warten, davon. Er konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Meßstetten (ZAK): Gegen Baum geprallt und verletzt

Eine Frau ist nach einem Unfall am Montagnachmittag mit leichten Verletzungen in eine Klinik gekommen. Die 62-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 14.30 Uhr auf der L 440 von Oberdigisheim auf dem Weg nach Tieringen. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam sie dabei von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Am Pkw dürfte Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden sein. (gj)

