Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Einbruch in Wohnung verhindert; Frau aus Fischweiher gerettet

Reutlingen (ots)

Unfall auf der B 27

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 27 erlitten. Eine 40-Jährige befuhr kurz nach 15.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz GLE die Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Stuttgart. Auf Höhe von Rübgarten musste sie aufgrund einer Tagesbaustelle und stockendem Verkehr auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Zeitgleich war ein 36 Jahre alter Mann mit einem Citroen auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und wollte auf den linken wechseln. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Mercedes der 40-Jährigen. Der Mann musste anschließend mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zur Unterstützung und zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen bis 17.15 Uhr gesperrt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstagabend in Reutlingen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war mit seinem Wagen gegen 21.15 Uhr auf der Taläckerstraße unterwegs und kollidierte mit einem geparkten Skoda. Dabei wurden beide Autos derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte sich auf schätzungsweise 20.000 Euro belaufen. Da ein Atemalkoholtest beim leicht verletzten Fahrer einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille ergeben hatte, musste der Mann neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Einbrecher unterwegs

Auf noch ungeklärte Weise ist am späten Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus im Ortsteil Walddorf eingebrochen worden. In der Zeit von 17 Uhr bis kurz vor 18 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in das Innere des Gebäudes in der Eichenstraße vor und durchwühlte die Möbel. Ersten Erkenntnissen nach wurden eine hochwertige Uhr, Schmuck und Bargeld entwendet. Bei der Rückkehr des Bewohners stand die Terrassentür offen. Einbruchspuren waren keine vorhanden. Der Polizeiposten Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch verhindert

Zwei Einbrecher sind am Dienstagabend beim Versuch, in eine Wohnung in der Manosquer Straße in Leinfelden zu gelangen ertappt worden. Die beiden Kriminellen waren gegen 19.30 Uhr im Begriff, mit Gewalt über eine Terrassentür in eine Wohnung einzudringen, als sie eine heimkehrende Bewohnerin bemerkte und laut zu rufen begann. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht. Eine sofortige Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Der angerichtete Schaden an der Tür beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Esslingen (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Mit einem Rettungswagen musste am Dienstagabend ein verletzter Radfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Sirnauer Brücke in eine Klinik gebracht werden. Ein 33-Jähriger war kurz vor 18.30 Uhr mit einem Citroen die Rampe von der Zeppelinstraße herkommend auf die Sirnauer Brücke gefahren. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt des 57 Jahre alten Radfahrers, der von Sirnau kommend in Richtung Oberesslingen unterwegs war. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der 57-Jährige zu Boden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Musberger Hölderlinstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Donnerstag, 13.30 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, gelang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über den Balkon in die Erdgeschosswohnung. Anschließend durchwühlte er das Mobiliar nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Wolfschlugen (ES): Nach Unfall davongerannt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach bislang unbekannten Zeugen zu einer schadensträchtigen Unfallflucht am späten Dienstagabend in Wolfschlugen. Ein bislang unbekannter Lenker eines Buggy der Marke John Deere fuhr gegen 23.20 Uhr von einem Tankstellengelände mit hoher Geschwindigkeit auf die Esslinger Straße ein. Im Anschluss prallte das Fahrzeug gegen eine gegenüber geparkte Mercedes-Benz E-Klasse, die durch den heftigen Zusammenstoß bergauf geschoben wurde. Der Unfallverursacher und ein Beifahrer ließen den Buggy vor dem Mercedes stehen und rannten davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei geht ersten Hinweisen zu dem Unfallverursacher nach. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Tübinger Bismarckstraße erlitten. Ein 54-Jähriger hatte gegen 17 Uhr seinen Mercedes-Benz am Fahrbahnrand geparkt. Beim Aussteigen übersah er den von hinten vorbeifahrenden 56 Jahre alten Radler, der mit der Fahrertür kollidierte. Anschließend stürzte er zu Boden und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Seniorin von Pkw erfasst

Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Kurz nach 16 Uhr war ein über 80-jähriger Ford-Lenker auf dem Haldenweg in Richtung Altingen unterwegs und übersah dabei, eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne, eine in die gleiche Richtung an ihrem Rollator laufende Seniorin. Diese kam nicht zu Fall, musste aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen jedoch vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Ford war augenscheinlich kein Schaden entstanden. Ob der Rollator beschädigt wurde, steht noch nicht fest. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Hohenstaufenstraße ist am Dienstag ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen 15.35 Uhr und 18.30 Uhr hebelte der Kriminelle die Terrassentür auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte Schmuck und Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Frau aus Fischweiher gerettet

Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagvormittag zu einem Fischweiher zwischen Bodelshausen und Hemmendorf gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war dort gegen 11.45 Uhr eine Frau alleinbeteiligt beim Spazierengehen am Uferbereich versehentlich ins Wasser gestürzt. Dies wurde kurz darauf von einem Zeugen bemerkt, der gemeinsam mit einem weiteren Helfer die Frau aus dem Teich zog und die Rettungskräfte alarmierte. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst die Frau in lebensgefährlichem Zustand zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (gj)

Tübingen (TÜ): Nach Sekundenschlaf gegen Gebäude und Zigarettenkasten gekracht

Glücklicherweise unverletzt ist eine Frau nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in der Jesinger Hauptstraße geblieben. Die 22-Jährige war gegen drei Uhr mit ihrem KIA in Richtung Ammerbuch unterwegs, als sie bisherigen Erkenntnissen zufolge kurz einnickte. Hierdurch kam sie mit ihrem Pkw von der Straße ab und prallte zunächst gegen eine Hauswand sowie im weiteren Verlauf noch gegen einen aufgestellten Zigarettenautomaten. Da sich zudem der Verdacht auf die Einnahme von Medikamenten ergab, musste die Frau eine Blutprobe abgeben. Ihr nicht mehr fahrbereiter Wagen wurde abgeschleppt. Durch die Feuerwehr musste der stark beschädigte Automat gesichert werden. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschätzbar. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. (gj)

Balingen (ZAK): Zweifacher Totalschaden nach Unfall

Infolge eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in der Bürgermeister-Jetter-Straße in Balingen ist an zwei Pkw Totalschaden entstanden. Kurz nach 20 Uhr prallte eine 30 Jahre alte Frau mit einem Renault Clio vermutlich aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit auf einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Dieser wurde durch die große Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach vorne geschleudert. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte jedoch mindestens 10.000 Euro betragen. (gj)

Schömberg (ZAK): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer hat sich am Dienstagabend auf der L 434 ereignet. Dort war gegen 21.20 Uhr eine 20 Jahre alte Frau mit einem VW von Schömberg herkommend in Richtung Wellendingen. Dabei übersah sie offenbar einen in gleiche Richtung fahrenden Radler im Alter von 52 Jahren. Dieser hatte sein Licht eingeschaltet. In der Folge touchierte der Außenspiegel des Autos den Fahrradlenker, worauf der 52-Jährige zu Boden stürzte. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (mr)

Winterlingen (ZAK): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen am Ortsrand von Harthausen auf der Scher entstanden. Ein 46-Jähriger war gegen 6.40 Uhr mit einem Skoda Kodiac auf einem Verbindungsweg von einem Biohof herkommend unterwegs. Im Anschluss wollte er geradeaus in Richtung Ortsmitte auf der Hauptstraße weiterfahren. An der Einmündung der Alemannenstraße kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen 29 Jahre alten Mercedes-Benz Lenker, der mit seinem Citan in Richtung Neufra unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

