Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bekannten angegriffen - Tatverdächtiger in Haft (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (RT):

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen seit Dienstagabend (09.12.2025) gegen einen 33-Jährigen. Diesem wird zur Last gelegt, einen Bekannten mit einem Beil angegriffen zu haben. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge soll der 33-Jährige gegen 19 Uhr einen 30 Jahre alten Bekannten in einer Bäckerei in der Eberhardstraße aufgefordert haben, ins Freie zu kommen. Am benachbarten Listplatz, vor einem türkischen Restaurant, Ecke Karlstraße, soll er den 30-Jährigen dann mit einem Pfefferspray und einem Beil angegriffen haben. Der Geschädigte konnte den Angriff jedoch größtenteils abwehren und erlitt leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige konnte im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen noch in Tatortnähe von einer der über Notruf alarmierten Streifenwagenbesatzungen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm fanden und beschlagnahmten die Beamten ein Pfefferspray sowie ein Beil. Bei den Gegenständen dürfte es sich um die verwendeten Tatmittel handeln.

Der 33-Jährige, der die somalische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwochnachmittag (10.12.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zum Motiv, dauern an. Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht dabei Zeugen, die die Tat vor dem Restaurant am Listplatz beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

