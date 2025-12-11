Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlag gegen Einbruchskriminalität - mutmaßliches Einbrecherduo festgenommen (Neuhausen a. d. Fildern

Landkreise Esslingen und Göppingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 09.12.2025 / 12.13 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6175668

05.12.2025 / 12.17 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6173358

04.12.2025 / 11.27 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6172403

01.12.2025 / 16.48 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6170178

Ein bedeutender Schlag gegen die Einbruchskriminalität ist der Staatsanwaltschaft Stuttgart und einer auf die Bekämpfung derartiger Delikte spezialisierten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Standort Tübingen mit der Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern am Dienstagabend (09.12.2025) gelungen. Die Tatverdächtigen im Alter von 41 und 59 Jahren befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Durch personal- und zeitintensive Ermittlungen, Kameraaufnahmen an Wohngebäuden, sowie eine akribische Spurensicherung und -auswertung war das Duo, das namentlich zunächst nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte, ins Visier der Kriminalbeamten geraten. Sie sollen den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge für mehrere Wohnungseinbrüche bzw. Einbruchsversuche hauptsächlich im Raum Esslingen verantwortlich sein.

So werden ihnen seit dem 29.11.2025 Taten in Esslingen-Rüdern sowie Wiflingshausen, Aichwald-Schanbach und Aichschieß, Notzingen, Denkendorf und Neuhausen auf den Fildern zur Last gelegt. Auch ein Einbruch in ein Wohnhaus in Ebersbach an der Fils wird ihnen zugerechnet. Zusammengenommen dürfte bei diesen Einbrüchen Schmuck im geschätzten Gesamtwert von über 28.000 Euro entwendet worden sein. Außerdem wurde ein insgesamt wohl fünfstelliger Sachschaden verursacht.

Die Festnahme des Duos gelang der Polizei am Dienstagabend, nachdem ein Bewohner der Lindenstraße in Neuhausen kurz nach 18.30 Uhr über Notruf einen Einbruch in sein Wohnhaus gemeldet hatte. Zuvor war der Mann im Inneren des Gebäudes auf Unbekannte gestoßen, die sich über die Kellertür Zutritt verschafft hatten. Die beiden Tatverdächtigen konnten nach ihrer Flucht vorläufig festgenommen werden. In ihrem verwendeten Pkw, der später sichergestellt wurde, sowie bei der Durchsuchung der Wohnanschrift des 41-Jährigen in Esslingen fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte unter anderem offensichtliches Einbruchswerkzeug, mutmaßliche Tatkleidung sowie mehrere tausend Euro Bargeld. Der 59-Jährige verfügt nach derzeitigem Kenntnisstand in Deutschland über keinen festen Wohnsitz.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die Männer, bei denen es sich um kosovarische Staatsangehörige handelt, am Mittwoch (10.12.2025) einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Beschuldigten wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu weiteren dem Duo zuzurechnenden Taten, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell