Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand, Einbrüche, Verkehrsunfall, Diebstahl von Anhänger

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Gemeldeter Fahrzeugbrand

Zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, auf die L 1192 (Ulmer Straße) ausgerückt. Dort war an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aufgrund eines Defekts Hydrauliköl ausgelaufen, das sich anschließend entzündet hatte. Aufgrund des ausgetretenen Öls musste die Straße durch eine Spezialmaschine gereinigt werden. Dazu war auch eine zeitweise Sperrung notwendig. Kurz vor 10.30 Uhr konnte die Landesstraße wieder freigegeben werden. Der Sachschaden an der Zugmaschine steht noch nicht fest. (mr)

Aichtal (ES): In Schule in Aich eingebrochen

Die Grundschule im Pfarrgarten in Aich ist von Mittwoch auf Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 17.15 Uhr und sechs Uhr schlug der Unbekannte ein Fenster ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort machte er sich ebenso gewaltsam an mehreren Türen zu schaffen. Aus einer aufgebrochenen Geldkassette entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld. Außerdem ließ er offenbar Süßigkeiten mitgehen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Bei Frontalkollision verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Kurz nach 17 Uhr bog ein 37 Jahre alter Mann mit einem Audi im Bereich Ulmer Straße / Adenauerbrücke nach links ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford einer 31-Jährigen. Diese wurde dabei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, dürfte jeweils ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro entstanden sein. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Leinfelden

In Leinfelden ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Ein Unbekannter schlug in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 6.45 Uhr das Kellerfenster eines Gebäudes in der Echterdinger Straße ein und drang in ein dahinterliegendes Büro vor. Weiter versuchte der Kriminelle vergeblich, eine Innentür aufzuhebeln. Ob etwas gestohlen wurde, steht abschließend noch nicht fest. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (mr)

Filderstadt (ES): Einbruch in Schule und Kindergarten

Einen möglichen Zusammenhang prüft das Polizeirevier Filderstadt nach zwei Einbruchstaten in Plattenhardt und Harthausen. In Plattenhardt schlug ein Unbekannter in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, ein Fenster einer Schule in der Mörikestraße ein und gelangte so in den Keller des Gebäudes. An einer verschlossenen Innentür zu den Lehrräumen scheiterte der Kriminelle jedoch. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro. Ebenfalls am Donnerstagmorgen, kurz vor sieben Uhr, wurde bemerkt, dass ein Unbekannter vergeblich versucht hatte, über ein Fenster in einen Kindergarten in der Jahnstraße in Harthausen einzubrechen. Der hierbei angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Bitz (ZAK): Autotransport-Anhänger entwendet (Zeugenaufruf)

Der Autotransport-Anhänger eines Autohauses ist in der Nacht zum Donnerstag aus der Straße Im Steinernen Kreuz in Bitz entwendet worden. In der Zeit von 18 Uhr bis sieben Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den silberfarbenen Anhänger der Marke Eder/Algema mit dem amtlichen Kennzeichen BL - BB 333 von einem Abstellplatzes des Ausstellungsgeländes. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von rund 10.000 Euro. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07434/9390-0 um Hinweise zum Verbleib des Anhängers. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell