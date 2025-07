Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl und Verlust der Freizügigkeit - Bundespolizei nimmt drei Männer fest

Münster (ots)

Am Mittwoch (16. Juli) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei in Münster drei Männer festgenommen.

Als hilflose Person gemeldet, trafen die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht im Hauptbahnhof Münster einen stark alkoholisierten 40-jährigen Mann an. Bei der Überprüfung der Personalien des Freudenbergers stellten die Beamten fest, dass der Mann im Jahr 2023 vom Amtsgericht Siegen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt wurde. Die Geldstrafe wurde nicht vollständig beglichen, woraufhin vor einer Woche ein Haftbefehl erlassen wurde. Da der deutsche Staatsangehörige die noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von 1410 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der 94-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

Am Abend wurde dann einem 33-jährigen Bulgaren die Fahrt in einem ICE von Osnabrück nach Münster ohne Fahrschein zum Verhängnis. Im Rahmen der Identitätsfeststellung ermittelten die alarmierten Einsatzkräfte, dass dem Bulgaren die EU-Freizügigkeitsrechte entzogen wurden, er 2024 abgeschoben wurde und sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Er wurde vorläufig festgenommen und zuständigkeitshalber an das Polizeipräsidium Münster übergeben.

Ebenfalls die EU-Freizügigkeitsrechte entzogen wurden einem 49-jährigen Rumänen, den die Polizisten am Abend in einem Hinterhof an der Wache der Bundespolizei antrafen. Der Mann wurde bereits mehrmals in sein Heimatland abgeschoben, reiste aber jeweils nur kurze Zeit später wieder in das Bundesgebiet ein. Auch er wurde vorläufig festgenommen und zuständigkeitshalber an das Polizeipräsidium Münster übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell