Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauchender Pelletofen; Einbruch; BMW gestohlen; Betrug durch angeblichen Microsoft-Mitarbeiter; Betrunkene in Gewahrsam; Verkaufsautomat aufgebrochen; Radlerin übersehen

Reutlingen (ots)

Grabenstetten (RT): Rauchender Ofen löst Einsatzmaßnahmen aus

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagvormittag zu einem gemeldeten Ofenbrand in einem Wohngebäude in die Sankt-Catharina-Straße gerufen worden. Durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, konnte zwar kein offenes Feuer, jedoch ein stark rauchender Pelletofen im Inneren des Gebäudes festgestellt werden. Eine Ursache für diesen Umstand konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung der Rauchentwicklung wurden sowohl ein Schornsteinfeger als auch ein Ofenbauer hinzugezogen. (gj)

Filderstadt (ES): Einbruch in Sielmingen

Gewaltsam ist ein Unbekannter von Donnerstag auf Freitag in einen Handwerksbetrieb in der Wilhelmstraße in Sielmingen eingedrungen. Der Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr Zutritt zum Gebäude und machte sich auch an einer Innentür zu schaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde vom Einbrecher jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Neckartenzlingen (ES): BMW gestohlen

Ein silbergrauer BMW X5 ist von Donnerstag auf Freitag von einer Verkaufsfläche in der Stuttgarter Straße gestohlen worden. Der Täter schlug im Zeitraum zwischen 20 Uhr und neun Uhr eine Seitenscheibe des Wagens ein und entwendete ihn. Kennzeichen waren an dem zum Verkauf stehenden Fahrzeug nicht angebracht gewesen. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter bringt Senior um Geldbetrag

Ein Mann aus Filderstadt-Bonlanden ist im Laufe des Mittwochs Opfer eines kriminellen Telefonbetrügers geworden. Der Geschädigte hatte dazu auf seinem Computer eine Meldung mit der Aufforderung erhalten, umgehend eine Telefonnummer im Ausland anzurufen. Dort meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft, der dem Senior vorgaukelte, auf seinem Rechner eine Software zur Datensicherheit zu installieren. Der Mann schenkte den Ausführungen Glauben und erlaubte dem Betrüger per Fernzugriffsprogramm auf seinen Rechner zuzugreifen. Der Kriminelle tätigte in der Folge via Online-Banking den Transfer eines vierstelligen Betrages. (gj)

Filderstadt (ES): Betrunkene Frau in Gewahrsam genommen

Eine stark alkoholisierte Frau ist am Freitagvormittag am Busbahnhof Bernhausen durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hatte die Frau dort gegen zwölf Uhr in aggressiver Weise mehrere Passanten angepöbelt und auch versucht, zwei Jugendliche sowie einen wartenden, männlichen Busfahrgast zu schlagen. Die verständigte Polizeistreife musste die sich weiter renitent verhaltende Frau daraufhin in Gewahrsam nehmen und verbrachte sie in den Ortsarrest des Polizeireviers Filderstadt. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Automat aufgebrochen und Geld gestohlen

Ein Unbekannter hat von Mittwoch auf Freitag einen Verkaufsautomaten in der Tübinger Straße aufgebrochen und ausgeplündert. Der Täter brach in der Zeit zwischen 20 Uhr und 11.30 Uhr gewaltsam das Gerät auf und entwendete hieraus sowohl die Münzen, als auch das Scheingeld. Der Schaden dürfte sich auf rund 250 Euro summieren. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Fahrradfahrerin übersehen und zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Zollernstraße ist eine 79-jährige Radlerin verletzt worden. Dabei befuhr ein 70 Jahre alter Peugeot-Lenker gegen 9.30 Uhr die Zollernstraße und wollte nach links in die Raichbergstraße abbiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er jedoch die mit ihrem Rad entgegenkommende 79-Jährige. Beim anschließenden Zusammenstoß stürzte die Frau. Diese musste mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden am Pkw und Rad beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell