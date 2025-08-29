Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfallflucht unter Medikamenteneinfluss: 41-Jähriger greift zwei Polizisten in Reinhardshagen an

Kassel (ots)

Reinhardshagen (Landkreis Kassel):

In Reinhardshagen hat ein 41 Jahre alter Mann bei seiner Festnahme am gestrigen Donnerstagvormittag zwei Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Die Polizisten erlitten neben Prellungen und Hautabschürfungen auch Gehirnerschütterungen und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Der mutmaßlich unter Medikamenteneinfluss stehende 41-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Die Streife der Polizeistation Hofgeismar war gegen 8:20 Uhr zu einem Auto gerufen worden, das in einem Straßengraben an der Landesstraße 3232 bei Veckerhagen lag. Das Fahrzeug war offensichtlich bei einem Unfall schwer beschädigt worden, unter anderem hatten die Airbags ausgelöst. Ein Fahrzeugführer befand sich jedoch nicht mehr am Unfallort. Die Beamten suchten daraufhin die Wohnanschrift des Fahrzeughalters in Reinhardshagen auf, wo sie auf den 41-Jährigen stießen. Wie die Streife berichtet, habe der Mann ihnen gegenüber nicht nur zugegeben, den Unfall wenige Stunden zuvor verursacht zu haben und anschließend zu Fuß vom Unfallort geflüchtet zu sein, sondern auch unter dem Einfluss eines Medikaments zu stehen, mit welchem die Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr gefahrlos möglich ist. Als die Beamten den 41-Jährigen dann für eine Blutentnahme mit auf das Revier nehmen wollten, reagierte dieser zunehmenden aggressiv und setzte sich massiv zu Wehr, indem er mehrfach auf die Polizisten einschlug, nach ihnen trat und Gegenstände warf. Erst mit der Unterstützung weiterer Streifen konnte der hochaggressive Mann schließlich festgenommen und zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

