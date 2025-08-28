PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Offenbar psychisch kranker Mann nach Bedrohungen und Körperverletzungen am Bahnhof Wilhelmshöhe festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Ein 54-Jähriger aus Kassel hat am heutigen Donnerstagvormittag für einen größeren Polizeieinsatz am Bahnhof Wilhelmshöhe gesorgt, als der offenbar psychisch kranke Mann mehrere Menschen bedroht und zum Teil verletzt hat. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der 54-Jährige kurz vor 9:00 Uhr nach einem Streit eine ihm bekannten Frau in der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Stock geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Mann in den Wilhelmshöher Bahnhof, wo er dann gegen 9:15 Uhr mit einem Hammer und einem Ast in der Hand mehrere Passanten bedrohte und mindestens eine Frau leicht verletzte, wie mehrere Anrufer über den Notruf mitteilten. Da er dabei auch über die Bahngleise lief, wurde der Zugverkehr komplett gesperrt. Als mehrere hinzugeeilte Streifen der Bundespolizei und der Kasseler Polizei den hochaggressiven Mann festnehmen wollten, ging er mit dem Hammer und dem Ast drohend auf die Beamten zu, sodass diese von dem Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) Gebrauch machten. Bei der Festnahme erlitt der 54-Jährige leichte Verletzungen und wurde zunächst in einem Krankenhaus behandelt. Auch die am Bahnhof verletzte Frau musste vor Ort durch Rettungskräfte behandelt werden. Da der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

