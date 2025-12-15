Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt; Brände; Verpfuffung; Raubüberfall auf Werttransport; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Hundeköder mit Nägeln ausgebracht

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter Telefon 07121/9918-0 Hinweise zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen, die sich in der Nacht zum Sonntag ereignet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand zerkratzten ein oder mehrere Unbekannte zwischen 23 Uhr und 5.15 Uhr morgens im Spitzwiesenweg mindestens fünf geparkte Autos, zudem wurde auf eines der Fahrzeuge ein Müllsack geworfen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (tr)

Walddorfhäslach (RT): Hoher Sachschaden durch Heizsonden in Mauerwerk

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Sonntagnachmittag gegen die Mitarbeiter einer Firma. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war es in einem Gebäude im Herdweg in Walddorf zu einem Wasserschaden gekommen, woraufhin durch eine Firma Heizsonden in der wassergeschädigten Wand eingebracht worden waren. Diese dürften in der Folge durch die Hitzeentwicklung an einer hinter dem Mauerwerk befindlichen Schallschutzwand aus Holzfasern zu einem Schmorbrand mit starker Rauchentwicklung geführt haben. Durch die gegen 14.30 Uhr von Bewohnern alarmierte Feuerwehr, die mit insgesamt rund 60 Kräften vor Ort im Einsatz war, musste teilweise das Dach geöffnet und die stark erhitzten Gebäudeteile aufwändig gekühlt werden. Ein Brandausbruch konnte verhindert werden. Es muss jedoch von einem erheblichen Gebäudeschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro ausgegangen werden. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner der betroffenen Wohnbereiche waren vorsorglich evakuiert worden und konnten aufgrund erhöhter Emissionswerte zunächst nicht in ihre Wohnungen zurück. (gj)

Filderstadt (ES): Verpuffung an Heizungsanlage

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagabend in die Kreuzstraße nach Bonlanden ausgerückt. Anwohner hatten dort gegen 20.30 Uhr eine Rauchentwicklung an einer Ölheizung gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Verpuffung fest. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt vorgelegen haben. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Zum Sachschaden ist noch nichts bekannt. (gj)

Denkendorf (ES): Kücheneinrichtung in Brand geraten

Zu einem Küchenbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen in die Justinus-Kerner-Straße geeilt. Zeugen hatten gegen 7.15 Uhr einen alarmgebenden Rauchmelder bemerkt und den Notruf gewählt. Durch die 30 Feuerwehrkräfte konnte ein Küchenbrand festgestellt werden, der zügig abgelöscht wurde. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte zuvor ein Bewohner Essen gekocht und in der Folge eine Pfanne mit Öl auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen. Hierdurch hatten sich die Dunstabzugshaube und weitere Einrichtungsgegenstände entzündet. Die Polizei beziffert den Schaden in der Wohnung auf circa 20.000 Euro. Diese ist derzeit nicht mehr bewohnbar. (gj)

Filderstadt (ES): Raubüberfall auf Werttransport (Zeugenaufruf)

Ein Werttransportfahrzeug ist am Montagmorgen in Plattenhardt von mehreren Unbekannten überfallen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Transporter gegen 6.45 Uhr während der Fahrt in der Mörikestraße von mehreren Tätern mit Fahrzeugen gestoppt und Geld geraubt. Anschließend flüchteten die mit Schusswaffen bewaffneten Personen mit Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt. Bei der sofortigen Fahndung, die bislang nicht zur Ergreifung der Täter führte, wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können oder denen bereits vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Industriegebiet Plattenhardt aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/3990-330 zu melden. (tr)

Esslingen (ES): Einbruch in Sulzgries

Am Wochenende ist ein Einbrecher in der Hohenackerstraße in ein Wohngebäude eingedrungen und hat Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, drang der Unbekannte durch Gewalteinwirkung auf ein Fenster in das Gebäude ein und durchwühlte sämtliche Räume. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. (tr)

Baltmannsweiler (ES): Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen hat sich eine 61-Jährige am Sonntagmittag, gegen 13.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Esslinger Straße zugezogen. Die Skoda-Fahrerin geriet nach derzeitigem Stand aus bislang unbekannten Gründen von ihrer Fahrspur der Esslinger Straße ab und prallte am gegenüberliegenden Fahrbahnrand auf einen parkenden Ford Kuga. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen ebenfalls parkenden Fiat Ducato aufgeschoben. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus. Sowohl der Skoda als auch der Kuga mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Insgesamt wurde der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (tr)

Neuffen (ES): Verbranntes Essen

Verbranntes Essen hat am Sonntagvormittag, gegen 9.45 Uhr, in der Reutlinger Straße in Neuffen die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zuvor hatte in einer dortigen Wohnung ein Rauchmelder Alarm ausgelöst, was ein aufmerksamer Nachbar bemerkt hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, war verbranntes Essen die Ursache für die Rauchentwicklung. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Albstadt (ZAK): Frontal mit Baum kollidiert

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen erlitten. Kurz vor acht Uhr war der 30 Jahre alte Mann mit einem Seat auf der Pfeffinger Straße in Richtung Jahnstraße unterwegs. Dabei kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Dieser fiel daraufhin auf den Pkw. Der Seat stieß außerdem noch leicht mit einem Gebäude zusammen. Der verletzte 30-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden am Auto, das abgeschleppt werden musste, beträgt schätzungsweise 15.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Balingen (ZAK): Hundefutter mit Nägeln ausgebracht (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt die Polizei seit einem Vorfall, der am Sonntagvormittag von einer Hundehalterin zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Frau am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, mit ihrem Tier im Bereich der Wertenbachstraße / Abzweigung zur Wassertretanlage in Engstlatt spazieren. Dort bemerkte sie, dass der Hund etwas im Maul hatte. In der Folge stellte die Frau fest, dass es sich um Nassfutter handelte, dem Nägel untergemischt worden waren. Da der Hund bereits davon gefressen hatte und bei einer Röntgenuntersuchung mehrere verschluckte Nägel erkannt wurden, musste er nachfolgend in einer Tierarztpraxis notoperiert werden. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Hundebesitzern außerdem, ihre Tiere möglichst an die Leine zu nehmen und darauf zu achten, dass sie keine herumliegenden Gegenstände fressen. (mr)

Schömberg (ZAK): Einbruch

Auf Schmuck abgesehen hatte es ein Einbrecher, der zwischen Freitag, zwölf Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Schömberg eingestiegen ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt die Terrassentür den Aufbruchsversuchen Stand, weshalb der Unbekannte ein Lichtfenster aufhebelte und ins Gebäude gelangte. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und entwendete Schmuck in noch nicht bezifferbarem Wert. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. (tr)

Hechingen (ZAK): Brand von Rinderstall

Noch unklar ist die Ursache für den Brand eines Stalls, der in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 1.30 Uhr, der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst des Zollernalbkreises gemeldet wurde. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten daraufhin mit 19 Fahrzeugen zum Brandort auf einem landwirtschaftlichen Betrieb nach Weilheim aus und begannen sofort mit der Bekämpfung des bereits in Flammen stehenden Rinderstalls. Ihnen gelang es, den Brand zeitnah unter Kontrolle zu bringen. Von den etwa 100 dort untergebrachten Rindern verendeten jedoch 23 Tiere. Die restlichen Rinder konnten in Sicherheit gebracht werden. Verletzte Personen waren nicht zu beklagen. Der entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 150.000 Euro belaufen. (gj)

