Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt, Auseinandersetzungen, schadensträchtige Verkehrsunfälle, Polizeibeamte angegriffen, Einbruch in Rathausgebäude

Reutlingen (ots)

Senior durch Bettlerin beraubt (Zeugenaufruf)

Ein 87-jähringer Mann ist am Samstagmittag gegen 12 Uhr durch eine Bettlerin in seinen Büroräumlichkeiten in der Wilhelmstraße beraubt worden. Der Senior wurde zunächst gegen 11.30 Uhr auf Höhe der Marienkirche auf eine Frau aufmerksam, welche dort bettelte. Die ihr freiwillig ausgehändigte Bargeldspende genügte der Frau jedoch nicht, woraufhin sie im folgenden Gespräch einen wesentlich höheren Bargeldbetrag forderte. In der Folge vereinbarte der 87-Jährige mit der unbekannten Täterin, dass diese später zu ihm ins Büro kommen solle, da er ihr hier einen weiteren Bargeldbetrag aushändigen wollte. Als die Bettlerin schließlich in die Büroräumlichkeiten kam, wollte ihr der Geschädigte einen Geldschein aus seinem Geldbeutel geben, wobei die Frau dessen Hand wegschlug und aus dessen Geldbörse selbstständig 100 Euro Bargeld entnahm. Anschließend flüchtete sie in Richtung Wilhelmstraße. Der Senior machte sich zunächst selbst auf die Suche nach der flüchtigen Bettlerin und konnte sie kurze Zeit später erneut auf Höhe der Marienkirche feststellen. Dort kam es aufgrund des zuvor geraubten Bargeldes zu einem Streitgespräch und einem kurzen Gerangel. Die unbekannte Täterin konnte sich jedoch losreißen und flüchtete anschließend in Richtung Metzgerstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, ca. 150 cm groß, korpulente Figur, buntes Kopftuch und bunte Kleidung, führte eine Plastiktüte mit Aufdruck "Edeka" mit sich. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der bislang unbekannten Täterin machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 07121 / 942-3333 zu melden.

Reutlingen (RT): Aggressiver Autofahrer verursacht Unfall (Zeugenaufruf)

Zwei Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls am Samstagnachmittag auf der B 28 zwischen Tübingen und Reutlingen. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw BMW X2 befuhr gegen 14.15 Uhr die B 28 in Fahrtrichtung Reutlingen. Auf Höhe der Abfahrt nach Kusterdingen-Jettenburg fuhr der BMW-Fahrer zunächst mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne ausreichenden Sicherheitsabstand auf den Pkw Peugeot eines 41-Jährigen auf, welcher ordnungsgemäß den linken der beiden Fahrstreifen befuhr. Der Peugeot-Fahrer wechselte daraufhin wegen des nah auffahrenden BMW auf den rechten Fahrstreifen und ließ den 36-Jährigen mit seinem Fahrzeug passieren. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr der BMW-Fahrer dann im Anschluss aggressiv und mit hoher Geschwindigkeit auf einen Opel Mokka auf, welcher von einer 42 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Auch sie wechselte daraufhin mit ihrem Fahrzeug auf den rechten der beiden Fahrstreifen. Der 36-Jährige setzte sich nun nach dem Überholvorgang jedoch vor den Opel Mokka, welcher noch immer den rechten Fahrstreifen befuhr, und bremste hier offensichtlich grundlos stark ab. Um einen Zusammenstoß auf der Bundesstraße zu verhindern, leitete die 42-Jährige Opel-Fahrerin eine Gefahrenbremsung ein und wollte hierbei zudem nach links ausweichen. Hierbei kam es jedoch noch zur Kollision zwischen der rechten Front des Opel Mokka und dem linksseitigen Heckbereich des BMW. In der Folge prallte der Opel gegen die Leitplanke und kam hier unfallbeschädigt zum Stillstand. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich die 42-Jährige Opel-Fahrerin leicht und musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihre 13-jährige Beifahrerin blieb ersten Ermittlungen zu Folge unverletzt und konnte durch einen Familienangehörigen an der Unfallstelle abgeholt werden. Der Opel Mokka, an welchem ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der 36-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Schaden an seinem BMW wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. Das Ausmaß der Beschädigungen an der Leitplanke ist bislang unbekannt. Die B 28 musste in Fahrtrichtung Reutlingen für die Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden. Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des BMW oder zum Unfallhergang an sich machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07071 / 972-1400 bei der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen zu melden.

Nürtingen-Zizishausen (ES): Mit entwendetem Pkw Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Zu einem schadensträchtigen Ereignis ist es im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in Nürtingen-Zizishausen gekommen, bei welchem insgesamt drei Fahrzeuge teils erheblich beschädigt wurden. Ein bislang unbekannter Täter machte sich auf einem Werkstattgelände in der Seilerstraße den Umstand zunutze, dass der Schlüssel eines Ford Focus im Fahrzeug liegengeblieben war. Mit dem Ford wurden dann im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes Driftversuche unternommen, welche dazu führten, dass der Ford einen etwa drei Meter tiefen Abhang hinunterrutschte. Unterhalb dieses Abhangs befand sich ein weiteres Grundstück, auf welchem unter anderem ein Pkw Jeep und ein Pkw Mercedes geparkt waren. Mit diesen beiden Fahrzeugen stieß der Ford zusammen und verursachte hierbei an beiden Fahrzeugen einen Schaden von etwa 40.000 Euro. Der Ford Focus, an welchem ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro entstanden ist, wurde abschließend durch den unbekannten Fahrzeugführer wieder an die ursprüngliche Abstellörtlichkeit zurückgefahren. Der Verursacher entfernte sich dann nach seiner schadensträchtigen Fahrt in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07022 / 9224-0 zu melden.

Filderstadt-Harthausen (ES): Ins Rathaus eingebrochen

Von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht wurde in der Zeit von Freitag auf Samstag das Rathaus im Filderstädter Ortsteil Harthausen. Der oder die Täter verschafften sich durch Einwerfen einer Scheibe zunächst Zugang ins Erdgeschoss des Gebäudes. Im weiteren Verlauf wurde das Gebäude durchsucht, weitere Türen aufgebrochen, Schränke durchwühlt. Zudem wurde hier ein Tresor aus seiner Verankerung gerissen und entwendet. Am Samstagmorgen gegen 6.10 Uhr ging bei der Polizei die Meldung hinsichtlich eines aufgefundenen, beschädigten Tresors im Fasanenweg ein. Bei der anschließenden Überprüfung konnte dieser Tresor durch die Polizeibeamten schließlich dem Einbruch ins Rathaus Harthausen zugeordnet werden. Die Täter hatten versucht, den Tresor gewaltsam zu öffnen indem sie ihn von einem dortigen Parkhaus herunterwarfen. Anschließend setzten diese noch den Inhalt des Tresors in Brand. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zur Spurensicherung vor Ort wurden Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen.

Starzach (TÜ): Unfallverursacher greift Polizeibeamte an

Wegen zahlreicher Straftaten ermittelt das Polizeirevier Rottenburg derzeit gegen einen 21-jährigen Autofahrer, nachdem dieser zunächst einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht und im Rahmen der Folgemaßnahmen die aufnehmenden Polizeibeamten wiederholt angegriffen hat. Am Samstagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 21.10 Uhr einen verunfallten Pkw Skoda Octavia auf der L 370 zwischen Starzach-Börstingen und Sulzau. Vor Ort konnten durch die Beamten zunächst zwei Personen an dem Fahrzeug festgestellt werden, welches an einer beschädigten Leitplanke stand. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnte der 21 Jahre alte Mann als Fahrer zum Unfallzeitpunkt ermittelt werden. Unter Alkoholeinwirkung hatte er die L 370 in Fahrtrichtung Rottenburg befahren, kam von der Fahrbahn ab und prallte daraufhin in einer Linkskurve in die rechtsseitig angebrachte Leitplanke. Im Anschluss wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn abgewiesen. Insgesamt wurden hierdurch 19 Leitplankenelemente beschädigt. Sowohl der 21-jährige Skoda-Fahrer als auch sein ebenfalls alkoholisierter Beifahrer blieben durch den Unfall voraussichtlich unverletzt. Der Schaden an den Leitplanken wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. An dem Skoda entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro, der Pkw musste in der Folge abgeschleppt werden. Aufgrund des vor Ort unkooperativenen Verhaltens musste beiden Insassen des Unfallfahrzeugs Handschellen angelegt werden. Da der 21-Jährige keine Personalien angeben wollte, sollte er nach Ausweispapieren durchsucht werden, wobei er die Durchsuchung mehrfach durch ein Wegdrehen verhindern wollte. Als er ins Streifenfahrzeug gesetzt werden sollte, versuchte der 21-Jährige wiederholt, dies zu verhindern und sperrte sich massiv. Während des anschließenden Transports trat der 21-Jährige mehrfach gegen die Seitentür des Streifenwagens und versuchte zudem, in die Hand des neben ihm sitzenden Polizeibeamten zu beißen. In den Diensträumen des Polizeireviers Rottenburg versuchte er wiederholt, nach einem Polizeibeamten zu treten, traf diesen jedoch nicht. Aufgrund seines körperlichen Zustands und zur Durchführung der notwendigen Blutentnahme sollte der Unfallverursacher im weiteren Verlauf in eine Klinik nach Tübingen gebracht werden. Hier leistete der 21-Jährige weiter erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen wobei jedoch keine Polizeibeamten verletzt wurden. Nach Durchführung der Blutentnahme und nachdem er sich später beruhigt hatte, wurde der junge Mann zur Ausnüchterung in der Klinik stationär aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Nach Angriff auf Polizeibeamte in Gewahrsam genommen

Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte muss sich seit Samstagnacht ein 31-Jähriger strafrechtlich verantworten. Gegen 2.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert nachdem es im Ortsteil Onstmettingen zwischen mehreren Personen zu Streitigkeiten gekommen war. Der alkoholisierte 31-Jährige verhielt sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ und versuchte mehrfach, zu seinem im Streifewagen sitzenden Kontrahenten zu gelangen. Trotz mehrfacher Aufforderung lief der Mann wiederholt in Richtung Streifenwagen und ging in bedrohlicher Weise auf einen Polizeibeamten zu. Der Angriff des alkoholisierten Mannes konnte jedoch durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs unterbunden werden. Während dem Anlegen der Handschließen leistete der 31-Jährige erheblichen Widerstand, sodass ein Diensthund eingesetzt wurde. Der Mann wurde durch Bisse des Diensthundes leicht verletzt und nach ambulanter medizinischer Behandlung in einer Klinik schließlich in die Gewahrsamszelle des Polizeireviers Albstadt verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Albstadt (ZAK): Verletzte nach verabredeter Schlägerei (Zeugenaufruf)

Mit mehreren Streifen rückte die Polizei am Samstagabend zu einer offensichtlich verabredeten Auseinandersetzung in die Gartenstraße nach Ebingen aus. Kurz vor 23 Uhr wurde vor einem dortigen Pub eine Schlägerei zwischen zwei verfeindeten Gruppen junger Männer gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen das bei der Auseinandersetzung unter anderem ein Teleskopschlagstock, ein Cutter-Messer, eine Metallkette sowie ein Schlagring und eine Peitsche eingesetzt worden waren. Durch den Einsatz dieser Gegenstände erlitten mehrere Personen unter anderem Schnittverletzungen und einer eine Kopfplatzwunde. Die Verletzten wurden vor Ort zunächst durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Bei den bislang bekannten Tätern handelt es sich um einen 18-jährigen- sowie um zwei 24 Jahre alte Männer. Das Polizeirevier Albstadt hat sowohl die Ermittlungen zur Ursache der der Auseinandersetzung als auch zu den einzelnen Tathandlungen der Beteiligten übernommen. Die Schlägerei wurde wohl durch zahlreiche Unbeteiligte beobachtet, weswegen das Polizeirevier Albstadt unter der Rufnummer 07432 / 955-0 um Zeugenhinweise zu den Tätern oder der Auseinandersetzung als solches bittet.

Balingen (ZAK): Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Mit zahlreichen Strafanzeigen sieht sich seit dem frühen Sonntagmorgen ein 19-Jähriger im Kreis Balingen wohnender Mann konfrontiert. Der Fahranfänger fiel gegen 2 Uhr einer Streifenwagenbesatzung auf, als er auf einem Parkplatz den Motor seines Fahrzeuges aufheulen ließ. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war noch über einen Versicherungsschutz für das Fahrzeug verfügte. Darüber hinaus waren die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet und das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß im Sinne der Abgabenordnung zugelassen. Zur Verhinderung einer weiteren Nutzung des Kraftfahrzeugs wurden die Fahrzeugschlüssel durch die Beamten ebenso polizeilich beschlagnahmt wie die entwendeten Kennzeichen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort musste der 19-Jährige seinen Heimweg zu Fuß antreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell