Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Einbrecher in Wohnhaus

Ein Unbekannter ist im Laufe des Sonntags in ein Wohnhaus in der Straße In Grubwiesen in Oberstetten eingebrochen. Der Täter drang dabei zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr mit Gewalt über eine Nebeneingangstür in das Gebäude ein. Dort wurden die Einrichtungsgegenstände durchsucht und Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet. Der angerichtete Schaden an der Tür dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen übernommen. (gj)

Esslingen (ES): Pkw vs. Kleinkraftrad

Nach der Kollision zwischen einem Pkw mit einem Piaggio Kleinkraftrad ist am Sonntag ein 17-Jähriger mit leichten Verletzungen in eine Klinik gekommen. Ein 18 Jahre alter Suzuki-Fahrer war gegen 8.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Alleenstraße Richtung Sportplatz Esslingen-Zell unterwegs. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus der Steinbeinstraße kommenden 17 Jahre alten Zweiradlenkers und stieß mit diesem zusammen. Das Polizeirevier Esslingen prüft, ob der Jugendliche möglicherweise dabei gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat. Während sich der Schaden am Pkw auf etwa 3.000 Euro beläuft, entstand am Kleinkraftrad Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. (gj)

Rangendingen (ZAK): Einbruch in Wohnhäuser

In zwei Wohnhäuser in Rangendingen ist jeweils am Samstag durch noch Unbekannte eingebrochen worden. In einem Fall drang der Einbrecher zwischen 16.30 Uhr und 17.45 Uhr gewaltsam über ein Fenster in ein Gebäude in der Straße Im Hätzgert ein und durchwühlte auf der Suche nach Stehlenswertem die Einrichtung. Im zweiten Fall gelangte ein Täter in ein Wohnhaus in der Mozartstraße und machte sich im Innern auf die Suche nach Wertgegenständen. Ob in den beiden Fällen etwas gestohlen wurde, wird noch geprüft. Der Schaden dürfte jeweils mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob die beiden Straftaten in Zusammenhang stehen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell