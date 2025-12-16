POL-RT: Mit Auto überschlagen; Brände; Gaststätteneinbruch; Arbeitsunfall; Telefonbetrüger

Polizeipräsidium Reutlingen

Sonnenbühl (RT): Mit Auto überschlagen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Autofahrer beim Überschlag mit seinem Wagen am Dienstagmorgen auf der L 230 zwischen Genkingen und Engstingen erlitten. Der 26-jährige Ford Transit-Lenker kam kurz vor 8.30 Uhr wohl aufgrund von Unachtsamkeit im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte an der Böschung gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Transporter. Der wohl leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug, an dem sich der Sachschaden auf circa 10.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. (mr)

Metzingen (RT): Gebäudebrand

Zu einem gemeldeten Gebäudebrand in der Silcherstraße sind Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag, kurz nach neun Uhr, ausgerückt. In einem dortigen Wohnhaus hatte nach derzeitigem Kenntnisstand ein Adventskranz wohl durch die Kerzen Feuer gefangen, worauf die Flammen auf den Wohnraum übergriffen. Eine verletzte Bewohnerin, die bei Löschversuchen Rauch eingeatmet hatte, wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ebenso ein Feuerwehrmann, der beim Löscheinsatz Kreislaufprobleme erlitten hatte. Das Gebäude, an dem sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf eine sechsstellige Summe beläuft, ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. (mr)

Esslingen (ES): Spielautomaten aufgebrochen

In eine Gaststätte in der Obertürkheimer Straße ist ein Unbekannter am Dienstagmorgen eingebrochen. Zwischen vier und 5.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Gaststätte. In der Folge wuchtete er die dortigen Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Mit seiner Beute machte er sich anschließend aus dem Staub. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Arbeiter erleidet Stromschlag

Ein Arbeiter ist am Dienstagvormittag bei Installationsarbeiten im Bodelschwinghweg verletzt worden. Ein 46-Jähriger war kurz nach neun Uhr mit Arbeiten an einer Heizanlage beschäftigt, als er dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge beim Kontakt mit stromführenden Leitungen einen heftigen Stromschlag erlitt. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. (gj)

Ostfildern (ES): Brennende Trafostation mit Folgen

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagvormittag zum Brand einer Trafostation in die Denkendorfer Straße nach Nellingen beordert worden. Gegen 11.30 Uhr hatte ein Zeuge den Brand entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Nach Abschaltung des Stromnetzwerkes konnte der Brand durch die 37 Kräfte der Feuerwehr abgelöscht werden. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Infolge der Einsatzmaßnahmen musste der Bereich der sogenannten Drechslerkreuzung komplett gesperrt werden. Zudem fiel der Strom an der Lichtzeichenanlage aus. Durch den Stromversorger wurde der Schaden behoben. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. (gj)

Jungingen (ZAK): Telefonbetrüger bringt Mann um Geldbetrag

Ein Mann aus Jungingen ist im Laufe des Montags von einem dreisten Telefonbetrüger um einen knapp vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Auf dem Bildschirm seines Rechners war zuvor ein Hinweis erschienen, durch den der Mann aufgefordert wurde, sich aufgrund eines Hackerangriffs mit dem Softwareunternehmen Microsoft in Verbindung zu setzen. Der Mann wählte daraufhin die angezeigte Rufnummer. Als Gesprächspartner meldete sich ein Mann, der ihm vorgaukelte ein Mitarbeiter der Software-Firma zu sein. Diesem gewährte der Geschädigte auf Geheiß einen sogenannten Fernzugriff auf seinen PC. Außerdem nannte er die Zugangsdaten zu seinem Online-Banking. In der Folge tätigte der Kriminelle mehrere Transaktionen zu Lasten des Geschädigten. Erst danach erkannte dieser die Betrugsmasche. (gj)

