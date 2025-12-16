Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter; Pkw im Tunnel stehengeblieben; Einbrüche; Rauch aus Dachgeschoss; Verkehrsunfälle; Küchenbrand durch Fritteuse; Brennender Akku

Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Nach mehreren Betrugsstraftaten am Montag in Reutlingen warnt die Polizei vor der Masche des sogenannten falschen Bankmitarbeiters. Im Laufe des Tages meldeten sich verschiedene Unbekannte telefonisch bei Seniorinnen und Senioren und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Die Kriminellen gaukelten im Gespräch beispielsweise unbezahlte Rechnungen vor und erfragten bei den Geschädigten die PIN der Bankkarten. In zwei Fällen übergaben die getäuschten Opfer zuhause die Bankkarte gar an die Täter. Diese hoben in der Folge vierstellige Beträge von den Konten ab. Die Polizei Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang dringend:

- Lassen Sie nur Personen in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, die Sie kennen!

- Geben Sie niemals Ihre Bankkarte oder Ihre PIN an fremde Personen heraus. Weder die Polizei, noch ein Bankmitarbeiter wird dies jemals von Ihnen verlangen.

- Rufen Sie im Zweifelsfall Ihre Angehörigen oder die Polizei an.

Weitere Tipps zum sicheren Umgang mit Zahlungskarten finden Sie auch unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/ .(mr)

Reutlingen (RT): Pkw in Tunnel stehengeblieben

Ein Pannen-Pkw hat am Montagmittag zur erheblichen Verkehrsbehinderungen im Scheibengipfeltunnel geführt. Der Peugeot einer 70-Jährigen war gegen 14 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf der Fahrspur Richtung Metzingen liegengeblieben. Ein zu Hilfe eilender 39-jähriger Verkehrsteilnehmer, half der Frau und schob in der Folge den nicht mehr fahrbereiten Wagen in eine Nothaltebucht. Der Mann musste jedoch daraufhin durch den Rettungsdienst mit gesundheitlichen Problemen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Wagen der 70-Jährigen wurde nach rund einer Stunde durch einen Abschlepper geborgen und abtransportiert. (gj)

Hohenstein (RT): Einbrüche in zwei Wohnhäuser (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Alb ermittelt nach weiteren Einbrüchen in Oberstetten, die sich im Laufe des Sonntags ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen drang dabei ein noch Unbekannter in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 22 Uhr sowie 17.30 Uhr und 19.30 Uhr jeweils gewaltsam über Nebeneingangstüren in zwei Wohnhäuser in der Straße In Grubwiesen ein. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und hieraus Schmuck gestohlen. Zeugenhinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 07129/92862-0 erbeten. (gj)

Eningen (RT): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hohenstaufenstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Wie erst am Montagnachmittag entdeckt wurde, hatte sich ein Einbrecher zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 14.15 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft, die er in der Folge durchsuchte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei waren vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Trochtelfingen (RT): Rauch aus dem Dachgeschoss

Starker Rauch aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße In der Braike hat am Montagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 16.35 Uhr waren mehrere Anrufe bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen, die über einen Dachstuhlbrand berichteten. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss erkennbar, weshalb das Mehrfamilienhaus umgehend geräumt wurde. Bei den weiteren Nachforschungen stellte sich heraus, dass der Wohnungsinhaber wohl eine Pizza im Ofen zubereiten wollte, diese aber vergessen und die Wohnung verlassen hatte. In der Folge war diese dann in dem Ofen verbrannt, was zu der enormen Rauchentwicklung geführt hatte. Nachdem die Wohnung von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Gebäudeschaden war nicht entstanden. Neben der Feuerwehr mit 100 Feuerwehrleuten war auch der Rettungsdienst mit 20 Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Wolfschlugen (ES): Kollision mit Gegenverkehr

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Wolfschlugen verletzt worden. Gegen 12.10 Uhr war eine 82 Jahre alte Frau mit einem Mercedes auf der Nürtinger Straße (L 1205) in Richtung Nürtingen unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang wollte sie nach links in die Straße Im Stillert abbiegen und fuhr hierzu bereits auf die Gegenfahrspur. Dabei kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Ford einer 76-Jährigen. Beide Frauen zogen sich beim Zusammenstoß Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurden. An beiden nicht mehr fahrtauglichen Autos dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden sein. (mr)

Ostfildern (ES): Einbruch in Kemnat

In Kemnat hat am Montag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 18.15 Uhr hebelte der Unbekannte an einem Wohnhaus in der Panoramastraße ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Schmuckstücke. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall mit Verletzten gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten am Montagabend. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 38 Jahre alte Frau mit einem Ford gegen 18.15 Uhr auf der K 1268 (Zollbergstraße) unterwegs und bog nach links in Richtung Ruiter Straße / Berkheim ab. Zeitgleich war eine gleichaltrige VW-Lenkerin von Nellingen herkommend auf der Esslinger Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen, wobei beide Frauen ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte der Sachschaden mit schätzungsweise 35.000 Euro zu Buche schlagen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Fritteuse führt zu Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagnachmittag in die Hirschlandstraße geeilt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war dort gegen 15.15 Uhr während der Zubereitung von Essen eine Heißluftfritteuse in Brand geraten. Untaugliche Löschversuche mittels Wasser führten zur Ausbreitung der Flammen auf die Kücheneinrichtung. Eine 42-Jährige wurde dadurch infolge Rauchgases verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr konnte nach deren Eintreffen den Brand erfolgreich bekämpfen und belüftete die zunächst nicht mehr bewohnbare Wohnung. Die Schadenssumme dürfte sich auf mindestens 15.000 Euro belaufen. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brennender Akku auf Baustelle

Feuerwehr und Polizei sind am Montagmittag zu einem Brandeinsatz in die Kohlhammerstraße nach Leinfelden ausgerückt. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war bei dortigen Estricharbeiten auf einer Baustelle gegen 13.30 Uhr ein an einem Ladegerät angeschlossener Akku in Brand geraten. Dieser konnte zwar noch durch Arbeiter, die den Brand bemerkt hatten, gelöscht werden, musste jedoch von der alarmierten Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Wehrleuten vor Ort kam, runtergekühlt und später abtransportiert werden. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. (gj)

Hechingen (ZAK): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 29-Jähriger am Montagabend auf der L410 verursacht hat. Der Mann war gegen 21.40 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Landesstraße von Rangendingen herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in das Industriegebiet Lotzenäcker (K7107) einbiegen. Hierzu fuhr er zunächst auf die Linksabbiegespur um dann in der Folge ohne anzuhalten und einen entgegenkommenden Seat Ibiza durchfahren zu lassen, abzubiegen. Der 18 Jahre alte Seat-Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat gedreht und gegen einen in der Aufschleifung an der Stopp-Stelle wartenden Fiat Panda eines 22-Jährigen geschleudert. Während der Unfallverursacher und der Fiat-Fahrer unverletzt blieben, erlitt der Fahrer des Seat nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht notwendig. Der Sprinter und der Seat waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an allen drei Autos wird auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt. (cw)

