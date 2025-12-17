Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubüberfall auf Werttransport - weitere Erkenntnisse: Tatfahrzeuge aufgefunden und Zeugensuche zu einer aufgebrochenen Scheune in Filderstadt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt (ES):

Ergänzung zu den Pressemitteilungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6179476

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6180271

Nach dem Überfall auf ein Werttransportfahrzeug am Montagmorgen, den 15.12.2025, auf der Mörikestraße in Plattenhardt hat die Kriminalpolizei die mutmaßlich bei der Tat verwendeten Fahrzeuge in einer Scheune am Ortsrand in Plattenhardt sichergestellt und bitte in diesem Zusammenhang um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie bereits berichtet, wurde das mit Geld beladene Werttransportfahrzeug gegen 6.45 Uhr während der Fahrt von einem silberfarbenen Pkw BMW X5 gestoppt. Zeitgleich keilten zwei weitere Pkw den Werttransporter von hinten ein. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich nun heraus, dass hierzu zwei weitere BMW, ein schwarzer BMW X5 und ein schwarzer BMW-Kombi der 3er Serie und nicht, wie ursprünglich berichtet, ein BMW und ein VW verwendet wurden.

Während der silberne BMW am Tatort in Brand gesetzt wurde, flüchteten die Täter mit den beiden anderen Tatfahrzeugen. Die Flucht führte vom Tatort zunächst über ein Wohngebiet im Bereich der Otto-Lilienthal-Straße bzw. der Goethestraße in Filderstadt-Plattenhardt.

Die beiden BMW wurden am Tag nach dem Überfall am Dienstag, den 16.12.2025, in einer Holzscheune am Ortsrand von Plattenhardt in Richtung Kreisgrenze/Schönbuch verlassen aufgefunden.

Die Scheune befindet sich an einem Waldweg, der zu einer Kleingartenanlage in Plattenhardt führt. Sie wurde nach derzeitigem Stand zwischen Donnerstag, 11.12.2025 und der Tatausführung durch Unbekannte aufgebrochen und ausgeräumt, um die beiden schwarzen BMW nach der Tat darin abzustellen.

Zwischenzeitlich hat das Landeskriminalamt Bad-Württemberg den Fall übernommen.

Die Kriminalpolizei hat nun folgende Fragen:

- Wer hat zwischen Donnerstag, 11.12.2025, und Montag, 15.12.2025, im Bereich der Holzscheune oder deren Umfeld, in welchem sich auch ein Seniorenheim befindet, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

- Wem sind nach dem Überfall zwei schwarze BMW, Typ X5 und 3er-Baureihe oder Personen im Umfeld der Holzscheune oder im Bereich der Otto-Lilienthal-Straße, Droste-Hülshoff- und Goethestraße aufgefallen?

- Wer hat nach dem Überfall in Plattenhardt verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit den Tätern, dem Ausräumen der Scheune oder möglichen Fahrzeugen in Zusammenhang gebracht werden können?

- Haben mögliche Hunde- oder Kleingartenbesitzer, Zeitungsausträger oder andere Personen, die sich regelmäßig im Bereich der Kleingartenanlage oder des Seniorenheims aufhalten, Veränderungen beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich unter dem Hinweistelefon 0711 3990-660 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

