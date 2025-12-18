Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstensuche; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Warnung vor falschen Handwerkern; Brand

Reutlingen (ots)

Suche nach vermisster Person

Mit mehreren Streifenwagen, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Mittwochmittag einen vermissten 50-Jährigen gesucht. Der orientierungslose und eingeschränkte Mann hatte sich gegen 14 Uhr aus einer betreuten Einrichtung in der Oberlinstraße entfernt. Nachdem der 50-Jährige durch Bedienstete nicht aufgefunden werden konnte, wurde die Polizei alarmiert. Diese leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Stadtgebiet von Reutlingen und der Umgebung eingesetzt wurde. Gegen 20.30 konnte die gesuchte Person, nach deren selbstständigen Rückkehr an die Anschrift, dort wohlbehalten angetroffen werden. (gj)

Metzingen (RT): Mehrfamilienhaus von Einbrecher heimgesucht

Ein bislang Unbekannter ist am Mittwochnachmittag in ein Mehrfamilienhaus in der Einsteinstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Kriminelle zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr eine Terrassentür auf und drang so in das Gebäude ein. Aus dem Schlafzimmer wurde daraufhin Schmuck von noch nicht bekanntem Wert gestohlen. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Bad Urach (RT): In Kiosk eingebrochen

In einen Kiosk am Busbahnhof ist ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Einbrecher gegen 0.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft und diesen betreten haben. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (cw)

Lenningen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Schwer verletzt wurde ein 37-Jähriger, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit seinem Wagen auf der Grabenstetter Steige aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen ist. Gegen 0.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, woraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt wurde. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte der Mann gegen 23 Uhr mit seinem Toyota auf der L1211 von Grabenstetten in Richtung Lenningen unterwegs gewesen sein, als er mit seinem Wagen über die Leitplanken hinweg nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge stürzte der Wagen rund 20 Meter die Böschung hinab, bevor er von einem Baum aufgehalten wurde. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Toyota musste nachfolgend mit Unterstützung der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, geborgen und in der Folge abgeschleppt werden. Die aufwändigen Bergungsmaßnahmen dauerten bis etwa 5 Uhr an. An dem Toyota dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden sein. (cw)

Neuhausen / Filder (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Wilhelm-Maybach-Straße ist ein Unbekannter am Mittwochnachmittag eingebrochen. Zwischen 16.45 Uhr und 20.45 Uhr drang der Kriminelle über eine Terrassentüre gewaltsam ins Gebäude ein, in dem er in der Folge auf seiner Suche nach Wertvollem weitere Türen aufbrach um in die Zimmer zu gelangen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf Schmuck gestoßen sein, mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Aichwald (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Schachenstraße in Schanbach ist am Mittwoch eingebrochen worden. In der Zeit von 15.40 Uhr bis 18.15 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere. Ob im Zuge der Straftat etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (gj)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin beim Ausparken schwer verletzt

Eine 90 Jahre alte Frau ist am Mittwoch bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr wollte ein 71-Jähriger mit einem Kastenwagen der Marke Peugeot rückwärts aus einem Parkplatz in der Wöhrdstraße ausparken. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge wurde der Mann dabei zwar von Zeugen eingewiesen, erfasste jedoch trotzdem beim Rückwärtsfahren eine hinter dem Fahrzeug laufende 90-jährige Fußgängerin. Diese stürzte infolgedessen zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (gj)

Tübingen (TÜ): Falsche Handwerker unterwegs (Warnmeldung)

Betrüger haben am Dienstagnachmittag einen Wohnungseigentümer in der Hechinger Straße um einen dreistelligen Betrag gebracht. Ein 42-Jähriger war zuvor im Internet auf eine Firma aufmerksam geworden und beauftragte diese in der Folge mit Reparaturarbeiten im Sanitärbereich seiner Wohnung. Tags darauf wurden die Arbeiten durch zwei männliche, bislang unbekannte Personen scheinbar ordnungsgemäß ausgeführt. Nachdem diese fertig waren, beglich der 42-Jährige die Rechnung an Ort und Stelle per Kartenzahlung. Erst als die vermeintlichen Handwerker gegangen waren, stellte der Geschädigte fest, dass die Arbeiten nicht zur gewünschten Reparatur an der Duscheinrichtung geführt hatten, sondern deren Zustand sogar noch verschlechtert hatten.

Die Polizei warnt dringend vor der Betrugsmasche durch falsche Handwerker:

- Prüfen Sie genau, wen oder was Sie mit Arbeiten beauftragen. Informieren Sie sich vorab über die Firma und betrachten Sie das Impressum auf der Firmenhomepage. Falls sich Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens ergeben, wenden Sie sich an die Handwerkskammer.

- Lassen Sie sich die Ausweise vorzeigen, sprechen Sie genau die Arbeiten ab und überprüfen diese nach der Ausführung.

- Lassen Sie sich bei entsprechenden Arbeiten einen Kostenvoranschlag inklusive Mehrwertsteuer erstellen.

- Größte Vorsicht ist bei Vorkasse geboten.

- Bestehen Sie auf eine ordentliche Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

- Falls Sie dennoch Opfer eines betrügerischen Handwerkers geworden sind, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. (gj)

Balingen (ZAK): Brennendes Kinderspielhaus

In die Untere Bachstraße nach Engstlatt sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, ausgerückt. Dort war zuvor ein Kinderspielhaus in Brand geraten. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften die Flammen durch ein mit einem Feuerwerkskörper spielendes Kind verursacht worden sein. Verletzt wurde niemand. (mr)

