POL-RT: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem auf B 463 bei Balingen

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Frontalkollision mit Gegenverkehr

Zu einer Frontalkollision mit einem Schwerverletzten ist es am Mittwochnachmittag auf der B 463 gekommen. Gegen 14.40 Uhr war ein 71 Jahre alter Mann mit einem Audi auf der Bundesstraße von Balingen herkommend in Richtung Albstadt-Laufen unterwegs. Dabei geriet er aus noch unbekannter Ursache im Verlauf einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur. Hier stieß der Audi frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Atego-Laster zusammen, der von einem 40-Jährigen gelenkt wurde. Dieser war erst kurz zuvor von einem Parkplatz auf die B 463 eingefahren und daher noch mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs. Beim Unfall erlitt der Senior nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Laster-Fahrer und sein 49 Jahre alter Beifahrer waren ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 25.000 Euro belaufen dürfte, wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis circa 16.45 Uhr nur einseitig befahrbar. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr auf die B 463 ausgerückt. (mr)

