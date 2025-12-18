Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Einbrecher in Haft

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK):

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 9.10.2025 / 16.22 Uhr und vom 6.11.2025 / 16.44 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen mehrere rumänische Staatsangehörige, darunter einen wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannten und vorbestraften 37-Jährigen und seinen 33 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen. Den Männern und Frauen wird zur Last gelegt, sich zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, um sich mit Einbrüchen in Firmen und Diebstählen von Buntmetallen und Werkzeugen eine auf Dauer angelegte Einnahmequelle verschafft zu haben. Zwei Tatverdächtige befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nachdem ein sprunghafter Anstieg von Einbrüchen und Diebstählen in Firmen seit Oktober 2025 im Zollernalbkreis und angrenzenden Kommunen verzeichnet worden war, hatten sich unter anderem durch die akribische Spurensuche und -sicherung Hinweise auf mögliche Tatzusammenhänge ergeben. Zeit- und personalintensive Ermittlungen des Kriminalkommissariats Balingen unter Einbindung der örtlichen Polizeireviere führten in der Folge konkret auf die Spur mehrerer Personen aus dem Raum Albstadt.

Unter anderem stehen die Männer und Frauen in dringendem Verdacht, im Oktober in eine Tübinger Firma eingebrochen und Kupferplatten von einem Gewicht von etwa 500 kg und einem Wert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben. Anfang November sollen sie in das Lager einer Firma in Albstadt gewaltsam eingedrungen sein und dort zahlreiche Kupferrohre und -kabel, sowie Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro entwendet haben. Nur einen Tag später brachen sie, derzeitigen Ermittlungen zufolge, in einen Betrieb in Balingen ein und sollen dort eine Vielzahl von Werkzeugen und Elektrogeräten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Anfang Dezember sollen sie in das Gelände einer Firma in Hechingen eingedrungen sein und dort Messing- und Kupferreste im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben.

Gegen den vorbestraften 37-Jährigen und seinen 33 Jahre alten Komplizen wurden von der Staatsanwaltschaft Hechingen Haftbefehle sowie richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen erwirkt. Als sich die Hinweise zu einer möglichen Ausreise verdichteten und am frühen Dienstagmorgen aus einer der Wohnungen in Albstadt mehrere Säcke in einen Transporter verladen wurden, schlugen die Fahnder zu. Bei einer nachfolgenden Kontrolle des Transporters konnten mehrere Dutzend, in Müllsäcken verpackte, mutmaßliche Diebesgegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Die Insassen des Transporters, die derzeitigen Ermittlungen zufolge lediglich mit der Mitnahme der Säcke auf ihrer Heimreise beauftragt waren, wurden nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei den nachfolgenden Durchsuchungen von Wohnungen der Beschuldigten konnte weiteres, mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden Beschuldigten und weitere Mitglieder der Gruppierung, welche sich bereits in Richtung Heimat absetzen wollten, konnten im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Bereich Ulm angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die beiden rumänischen Staatsangehörigen wurden am Mittwochmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser setzte die bereits zuvor von der Staatsanwaltschaft Hechingen erwirkten Haftbefehle in Vollzug. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen weitere rumänische Tatverdächtige sowie zu weiteren Straftaten dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell