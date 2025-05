Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 26.05.2025, in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 13:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Poststraße, in Höhe des Anwesen 11, in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte beim Ausparken aus einer Parklücke mit einem neben ihm geparkten schwarzen BMW 520d mit KUS-Kreiskennzeichen und beschädigte diesen hierbei im Bereich beider Fahrzeugtüren auf der linken Fahrzeugseite.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell