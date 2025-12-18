Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Mann nach Pöbeleien in Gewahrsam genommen

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Köngen verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr war ein 41 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Obere Neue Straße unterwegs und wollte nach links in den Kiesweg abbiegen. Hierbei erfasste der Wagen eine 65-Jährige, die in diesem Moment den Kiesweg überqueren wollte. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden und erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik. Am Auto war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Kohlberg (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin am Mittwochabend in Kohlberg. Wie nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, wollte eine 62 Jahre alte Frau gegen 18.30 Uhr den Fußgängerüberweg in der Metzinger Straße, Höhe Gebäude Nr. 11, überqueren, als sie auf etwa halber Strecke von einem herannahenden Auto touchiert und dabei verletzt wurde. Das kleinere, dunklere Fahrzeug, von dem keine nähere Beschreibung vorliegt, fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen. Insbesondere der noch unbekannte Autofahrer, der den Unfall offenbar beobachtete und sich bei der Verletzten nach deren Wohlbefinden erkundigte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt missachtet

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung Lehmgrubenweg / Hauptstraße im Stadtteil Echterdingen ereignet hat. Eine 28-Jährige war kurz nach neun Uhr mit ihrem Honda Civic auf dem Lehmgrubenweg unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Busbahnhof in die Hauptstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Ford Kleinbus, der auf der vorfahrtsberechtigen Hauptstraße in Ortsmitte fuhr und dessen 68 Jahre alte Fahrerin keine Chancen mehr hatte, rechtzeitig reagieren zu können. Da sich die Unfallverursacherin ihren Angaben zufolge in einem fortgeschrittenen Schwangerschaftsmonat befand, wurde vorsorglich ein Rettungswagen an die Unfallstelle gerufen. Nach der der Untersuchung durch dessen Besatzung blieb die Frau unverletzt und konnte in der Folge selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Rottenburg (TÜ): Kunden vor Einkaufsmarkt angepöbelt

Ein Mann ist am Donnerstagmittag in der Graf-Bentzel-Straße in Gewahrsam genommen worden. Der 57-Jährige hielt sich gegen 12.30 Uhr in bereits alkoholisiertem Zustand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf. Dort trank er weiter Alkohol und pöbelte wiederholt und in aggressiver Weise Kunden und im weiteren Verlauf auch Angestellte des Ladens an, die ihn auf sein Verhalten ansprechen wollten. Nachdem die Polizei verständigt worden war, konnte er auch durch die Beamten nicht beruhigt werden, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei beleidigte er mehrfach die Polizeibeamten. (gj)

