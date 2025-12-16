Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Geldbörse mit anschließender unrechtmäßiger Abbuchung

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Mühlenweg in Schortens zu einem Diebstahl einer Geldbörse.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse mitsamt Inhalt aus der geschlossenen Handtasche der Geschädigten. In der Geldbörse befanden sich unter anderem der Führerschein, der Personalausweis, EC- und Kreditkarte sowie die Krankenversicherungskarte.

Im unmittelbaren Anschluss an die Tat kam es zu einer unrechtmäßigen Abbuchung eines vierstelligen Betrages vom Girokonto der Geschädigten in Jever.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

