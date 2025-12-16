PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ruhestörung endet mit Ingewahrsamnahme

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 15.12.2025, gegen 20:12 Uhr kam es in Wilhelmshaven zu einer Ruhestörung durch den Einsatz einer Bohrmaschine in einem Wohngebäude in der Edo-Wiemken-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte ein 42-jähriger Mann erheblichen Lärm. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte zeigte sich der Verursacher verbal aggressiv und unkooperativ und öffnete zunächst nicht die Tür. Trotz polizeilicher Ansprache drohte er weitere Ruhestörungen an. Da es auch in Anwesenheit der Polizeibeamten erneut zu Lärmbelästigungen kam, wurde die angedrohte Ingewahrsamnahme schließlich durchgesetzt. Im Zuge der Maßnahme beleidigte der Mann einen Polizeibeamten. Entsprechende polizeiliche Maßnahmen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

