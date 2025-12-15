Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei weist auf sicheren Transport von Weihnachtsbäumen hin

Wilhelmshaven/Varel/Jever (ots)

Mit Beginn der Weihnachtszeit weist die Polizei darauf hin, dass auch der Transport von Weihnachtsbäumen den geltenden Vorschriften zur Ladungssicherung unterliegt. Unsachgemäß transportierte Tannen können andere Verkehrsteilnehmende gefährden und zu Unfällen führen. In der Praxis werden immer wieder riskante Transportarten festgestellt, etwa wenn Weihnachtsbäume so weit in Fahrzeuge hineingeschoben werden, dass die Sicht eingeschränkt ist, Bäume neben dem Fahrzeug hergezogen werden oder Ladung ungesichert aus dem Kofferraum oder vom Dach herausragt. Solche Vorgehensweisen stellen eine erhebliche Gefährdung dar. "Wer seine Ladung so transportiert, dass andere gefährdet werden, muss mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt rechnen. Kommt es zusätzlich zu einem Unfall, erhöht sich das Bußgeld auf 75 Euro, ebenfalls verbunden mit einem Punkt. Ist herausragende Ladung nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet, droht zudem ein Verwarnungsgeld von 25 Euro." Die Polizei empfiehlt, Weihnachtsbäume grundsätzlich so zu verladen, dass sie weder verrutschen noch die Sicht beeinträchtigen können. Beim Transport im Fahrzeug sollte der Stamm nach vorne zeigen und möglichst direkt hinter der Rücksitzlehne liegen. Der Baum ist mit geeigneten Gurten zu sichern. Beim Transport auf dem Dach ist ein Dachgepäckträger zu nutzen; auch hier muss der Baum mit mehreren Spanngurten fest verzurrt werden. Beim Transport mit dem Fahrrad gelten ebenfalls klare Regeln: Seitlich darf Ladung ohne zusätzliche Beleuchtung maximal 40 Zentimeter über das Fahrrad hinausragen. In der Regel ist daher nur ein Längstransport zulässig, bei dem der Baum sicher befestigt sein muss. Häufig ist es erforderlich, das Fahrrad zu schieben; besser geeignet sind Lastenräder. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, beim Transport von Weihnachtsbäumen sorgfältig vorzugehen und die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, um Unfälle und Gefährdungen zu vermeiden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell