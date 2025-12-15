PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse in der Vareler Innenstadt

Varel (ots)

Am Dienstag, 09.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr in der Vareler Innenstadt zu einem Diebstahl. Eine 71-jährige Frau aus Bad Zwischenahn führte während ihres Einkaufs ihre Geldbörse in einer Stofftasche innerhalb ihres Rucksacks mit sich. Während eines Bezahlvorgangs bemerkte die Geschädigte, dass sämtliche Taschen ihres Rucksacks geöffnet waren. In der Folge stellte sie fest, dass eine seidene Tasche mit ihrer Geldbörse samt Inhalt entwendet worden war. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, insbesondere in Situationen mit erhöhtem Personenaufkommen oder Gedränge besondere Vorsicht walten zu lassen. Wertgegenstände sollten möglichst körpernah und sicher verwahrt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:10

    POL-WHV: Brand eines Schuppens in Zetel-Neuenburg

    Zetel-Neuenburg (ots) - Am Sonntag, gegen 23:30 Uhr, geriet in Zetel-Neuenburg ein auf dem Gelände des Heimatvereins befindlicher Schuppen in Brand. Trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Neuenburg und Zetel konnte ein vollständiges Abbrennen des Schuppens nicht verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:33

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, 11.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Parkstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter silberner Mercedes wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Fahrzeugfront linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:23

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 10.12.2025, 18:00 Uhr, bis Freitag, 13.12.2025, 11:00 Uhr, kam es in der Hamburger Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparkter schwarzer Volvo wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursachende entfernte sich anschließend, ohne die erforderlichen Feststellungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren