Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse in der Vareler Innenstadt

Varel (ots)

Am Dienstag, 09.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr in der Vareler Innenstadt zu einem Diebstahl. Eine 71-jährige Frau aus Bad Zwischenahn führte während ihres Einkaufs ihre Geldbörse in einer Stofftasche innerhalb ihres Rucksacks mit sich. Während eines Bezahlvorgangs bemerkte die Geschädigte, dass sämtliche Taschen ihres Rucksacks geöffnet waren. In der Folge stellte sie fest, dass eine seidene Tasche mit ihrer Geldbörse samt Inhalt entwendet worden war. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, insbesondere in Situationen mit erhöhtem Personenaufkommen oder Gedränge besondere Vorsicht walten zu lassen. Wertgegenstände sollten möglichst körpernah und sicher verwahrt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell