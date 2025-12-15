POL-WHV: Brand eines Schuppens in Zetel-Neuenburg

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, 11.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Parkstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter silberner Mercedes wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Fahrzeugfront linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den ...

