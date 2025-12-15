Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand eines Schuppens in Zetel-Neuenburg
Zetel-Neuenburg (ots)
Am Sonntag, gegen 23:30 Uhr, geriet in Zetel-Neuenburg ein auf dem Gelände des Heimatvereins befindlicher Schuppen in Brand. Trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Neuenburg und Zetel konnte ein vollständiges Abbrennen des Schuppens nicht verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.
