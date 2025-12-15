Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag, 11.12.2025, kam es zwischen 14:30 Uhr und 14:35 Uhr auf dem Parkplatz des Bismarckplatzes in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter grüner Opel vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.
Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell