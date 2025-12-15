Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag, 11.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Parkstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.
Ein dort abgestellter silberner Mercedes wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Fahrzeugfront linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.
Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
