Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 10.12.2025, 18:00 Uhr, bis Freitag, 13.12.2025, 11:00 Uhr, kam es in der Hamburger Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.

Ein dort geparkter schwarzer Volvo wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursachende entfernte sich anschließend, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell