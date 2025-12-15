PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 10.12.2025, 18:00 Uhr, bis Freitag, 13.12.2025, 11:00 Uhr, kam es in der Hamburger Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.

Ein dort geparkter schwarzer Volvo wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursachende entfernte sich anschließend, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

