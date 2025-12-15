PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Gartenschuppen und versuchter Einbruch in öffentliche Toilette in Varel

Varel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13./14. Dezember 2025, kam es in Varel-Obenstrohe im Bereich des Rieswegs zu einem Einbruch in einen Gartenschuppen auf einem Privatgrundstück. Unbekannte Täter brachen den Schuppen auf. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Bereits am Samstag, 13.12.2025, kam es zudem im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 20:10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in die öffentliche Toilette auf dem Schloßplatz in Varel. Auch hier versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in das Objekt einzudringen.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 13:15

    POL-WHV: Polizei weist auf sicheren Transport von Weihnachtsbäumen hin

    Wilhelmshaven/Varel/Jever (ots) - Mit Beginn der Weihnachtszeit weist die Polizei darauf hin, dass auch der Transport von Weihnachtsbäumen den geltenden Vorschriften zur Ladungssicherung unterliegt. Unsachgemäß transportierte Tannen können andere Verkehrsteilnehmende gefährden und zu Unfällen führen. In der Praxis werden immer wieder riskante Transportarten ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:35

    POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse in der Vareler Innenstadt

    Varel (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr in der Vareler Innenstadt zu einem Diebstahl. Eine 71-jährige Frau aus Bad Zwischenahn führte während ihres Einkaufs ihre Geldbörse in einer Stofftasche innerhalb ihres Rucksacks mit sich. Während eines Bezahlvorgangs bemerkte die Geschädigte, dass sämtliche Taschen ihres ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:10

    POL-WHV: Brand eines Schuppens in Zetel-Neuenburg

    Zetel-Neuenburg (ots) - Am Sonntag, gegen 23:30 Uhr, geriet in Zetel-Neuenburg ein auf dem Gelände des Heimatvereins befindlicher Schuppen in Brand. Trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Neuenburg und Zetel konnte ein vollständiges Abbrennen des Schuppens nicht verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren