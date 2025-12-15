Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Gartenschuppen und versuchter Einbruch in öffentliche Toilette in Varel

Varel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13./14. Dezember 2025, kam es in Varel-Obenstrohe im Bereich des Rieswegs zu einem Einbruch in einen Gartenschuppen auf einem Privatgrundstück. Unbekannte Täter brachen den Schuppen auf. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Bereits am Samstag, 13.12.2025, kam es zudem im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 20:10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in die öffentliche Toilette auf dem Schloßplatz in Varel. Auch hier versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in das Objekt einzudringen.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

