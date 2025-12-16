PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Brand in Billardhalle in Wilhelmshaven - Ermittlungen zur Ursache aufgenommen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, um 04:19 Uhr, wurde der Feuerwehr der Brand eines Gebäudes in der Marktstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Billardhalle im Erdgeschoss mit darüberliegenden Wohn- und Geschäftseinheiten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Billardhalle bereits in Flammen. Ein Anwohner berichtete, zuvor einen lauten Knall wahrgenommen zu haben, bevor es zu dem Brand kam. Personen mussten aus dem Gebäude nicht evakuiert werden. Nach erster Einschätzung kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

