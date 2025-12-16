Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Billardhalle in Wilhelmshaven - Ermittlungen zur Ursache aufgenommen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, um 04:19 Uhr, wurde der Feuerwehr der Brand eines Gebäudes in der Marktstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Billardhalle im Erdgeschoss mit darüberliegenden Wohn- und Geschäftseinheiten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Billardhalle bereits in Flammen. Ein Anwohner berichtete, zuvor einen lauten Knall wahrgenommen zu haben, bevor es zu dem Brand kam. Personen mussten aus dem Gebäude nicht evakuiert werden. Nach erster Einschätzung kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell