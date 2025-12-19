Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Zeugen zu riskantem Überholmanöver gesucht

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen zu einem riskanten Überholmanöver am Freitagmittag auf der B 465. Kurz vor 12.30 Uhr war ein 51-jähriger Mercedes-Lenker auf der Bundesstraße von Ehingen-Frankenhofen herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Zwischen der Kreisgrenze und der Einmündung zu einem Solarpark kam dem Mann auf seiner Fahrspur im Bereich einer Kuppe ein weißer Kastenwagen entgegen, der trotz Verbots ein anderes Fahrzeug überholte. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der 51-Jährige in den rechten Grünstreifen aus und stieß dort mit einem Leitpfosten zusammen. Der hierbei am Mercedes entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der unbekannte weiße Kastenwagen fuhr ohne anzuhalten in Richtung Ehingen-Frankenhofen weiter. Zeugen, die das riskante Überholmanöver beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Kastenwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Alkoholisiert in Unfall verwickelt

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt seit dem frühen Freitagmorgen gegen einen 44-Jährigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Dieser war gegen 5.45 Uhr mit einem Mercedes Lkw auf der B 27 von Tübingen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete zunächst ein 61-jähriger Ford-Lenker beim Auffahren auf die Bundesstraße die Vorfahrt des 44-Jährigen, woraufhin dieser eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Als im Anschluss der Ford-Lenker durch eine Bremsung eine andere Verkehrsteilnehmerin einfahren ließ, krachte der Lkw-Fahrer auf das Heck des Ford. Zusätzlich scherte der Anhänger des Lkw aus und schleuderte gegen eine Schutzplanke. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholfahne bei dem 44-jährigen Lkw-Fahrer fest, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Ebenfalls wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf mindestens 10.000 Euro. (gj)

Filderstadt (ES): Nach Sturz mit Fahrrad in Klinik

Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz am Freitagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Der 36-Jährige bog gegen 14.45 Uhr mit seinem Rad von der Industriestraße kommend in die Bahnhofstraße ab und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten daraufhin in eine Klinik. (gj)

Denkendorf (ES): Mit Tretroller gestürzt

Bei der Fahrt mit einem Tretroller ist am Freitagmorgen eine 59-Jährige gestürzt. Die Frau war gegen 7.30 Uhr mit einem Kinder-Tretroller auf dem Brandenburger Weg unterwegs. Im weiteren Verlauf stürzte sie alleinbeteiligt und verletzte sich. Sie musste mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus gebracht werden. (gj)

