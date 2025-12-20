PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frontalzusammenstoß mit tödlichem Ausgang

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Tödlicher Frontalzusammenstoß

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag auf der Hohenheimer Straße in Richtung Parksiedlung ereignet. Laut dem aktuellen Ermittlungsstand war eine 82-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem Toyota Yaris von Esslingen in Richtung Parksiedlung unterwegs und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit einem Linienbus. Anschließend drehte sich der Pkw und stieß mit dem Ford eines 46-Jährigen zusammen, der ursprünglich hinter dem Toyota gefahren war. Der Fahrer und seine 42-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Fünf Fahrgäste im Bus sowie der 66 Jahre alte Busfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten mit dem Rettungsdienst in nahegelegene Kliniken gebracht werden. Die Toyota-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb trotz sofortiger Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle. Für die unfallbeteiligten Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden ist, mussten zur Bergung Abschleppdienste hinzugezogen werden. Zurzeit ist die Hohenheimer Straße für die Bergungsmaßnahmen und die noch andauernde Unfallaufnahme gesperrt.

