POL-MK: Amarok geplündert

Iserlohn-Letmathe (ots) - Bezugsmeldung zu: "Lebensgefährlich verletzter Mann lag in Busbucht" vom 2. Mai 2025, 21.08 Uhr: Der bei dem Unfall in der Busbucht an der Hagener Straße verletzte 58-jährige Fußgänger ist am Dienstag verstorben. Der Verdacht, dass es einen Zusammenstoß mit einem abfahrenden Linienbus gab, hat sich bestätigt. Nach den Zeugenaufrufen meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei. Die ...

